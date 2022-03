STATISTIQUES. Incroyable, les Bleus n'ont passé que 46 secondes dans les 22m anglais

Cette équipe de France impressionne, mais elle est encore perfectible. Et ce qui est encore plus encourageant pour l'avenir. Les Tricolores ont montré beaucoup d'envie en attaque (13 offloads) mais à plusieurs reprises, ils ont aussi manqué de justesse dans la dernière passe. Faisant craindre le pire chez les supporters. On note pas moins de 18 fautes de main et 13 mauvaises passes sur 99 tentées. Sans doute étaient-ils un peu pris par l'enjeu.