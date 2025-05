TOP 14. Le Stade Toulousain chute, La Rochelle enchaine, les pronos de la 23e journée

Ce week-end de Top 14 s’annonce électrique avec des affiches qui risquent de bousculer le classement, voici nos pronostics pour chaque rencontre.

Les Lyonnais n’ont qu’un objectif : accrocher les phases finales de Top 14. Pour cela, il faudra prendre le maximum de points face à la Section ce samedi. À égalité avec Clermont et La Rochelle au classement (48 points), les hommes de Karim Ghezal n’ont pas le droit à l’erreur et devront viser le bonus offensif. L’avantage, c’est que les Béarnais n’auront plus grand-chose à jouer. À l’abri pour éviter la lutte pour le maintien, trop loin pour jouer la qualification… Ils pourront cependant s’appuyer sur les retours de Jack Maddocks et Émilien Gailleton pour essayer d’aller titiller les Lyonnais. Net avantage aux locaux qui pourraient aller glaner un bonus offensif.

Vannes-La Rochelle

Match capital pour les deux formations. D’un côté, le RCV doit absolument l’emporter pour espérer se maintenir dans l’élite. Les deux concurrents directs que sont Paris et l’USAP s’affrontent, ce qui signifie que les Bretons quitteraient la 14e place en cas de victoire. En face, le Stade Rochelais s’avance avec un nouveau statut. Incapable de gagner pendant l’hiver, les hommes de Ronan O’Gara viennent d’enchainer deux prestations solides face à Bayonne et Bordeaux. Aux portes du top 6, les Maritimes doivent gagner à l’extérieur pour espérer jouer les phases finales. Victoires des visiteurs qui voudront laver l’affront du match aller perdu à Deflandre.

Racing 92 – Bayonne

Avec neuf points d’avance sur le 13e et seulement trois points de retard sur la 6e place, les Racingmen regardent désormais vers le haut. Comme un symbole, l’Anglais Arundell, blessé de longue date, pourrait revenir au meilleur moment. En revanche, il faudra faire sans Farell et Donovan Taofifenua, touchés à Lyon. En face, l’Aviron se déplacera pour faire un coup. Mais les Franciliens sont difficiles à manœuvrer ces dernières semaines et devraient faire le travail pour garder l’espoir de jouer les barrages.

Perpignan-Stade Français

Le match de la peur. Le 12e se déplace chez le 13e du championnat. Gare au perdant. La pression est sur les épaules des Parisiens, qui n’étaient pas préparés à se retrouver dans cette situation. À devoir lutter pour leur survie dans la poule unique. D’autant que l’infirmerie se vide côté catalan. Van Tonder et Dubois sont de retour. McIntyre, Duguivalu et Écochard postulent. Tous les voyants sont au vert avant le match le plus important de l’année. Aimé Giral sera en fusion et poussera fort derrière ses hommes. Victoire de l’USAP dans un match très accroché.

Un match de gala dans une enceinte taillée pour ce genre de rendez-vous. Le Rugby Club Toulonnais reçoit le Stade Toulousain au Vélodrome dans un choc du haut de tableau. Les enjeux sont simples. Le RCT doit l’emporter pour mettre la pression sur l’UBB et croire au top 2. En cas de victoire, le Stade Toulousain aurait un boulevard vers la 1ère place.

Cependant, les hommes d’Ugo Mola ne seront pas au complet. Dupont, Mauvaka, Kinghorn et Ramos sont toujours blessés. T. Ntamack, Brennan et Arnold sont, eux aussi, indisponibles. Neti, Willis, Delibes et Mallia devraient être ménagés. Le staff devra jongler entre toutes ces absences et le RCT s’en frotte les mains. Victoires des Varois pour effacer la désillusion en quart de finale de Champions Cup.

Montpellier – Bordeaux

Ces deux équipes ne jouent plus le même championnat. Peut-être même que l’UBB ne joue pas le championnat tout court, depuis sa qualification en finale de la Coupe d’Europe. Et on les comprend. Les hommes de Yannick Bru ont l’occasion d’accrocher le premier trophée de leur histoire, ils auraient tort de perdre des forces en allant s’épuiser dans l’Hérault. Une large revue d’effectif a été annoncée par le staff bordelais. En face, c’est l’exact opposé. Joan Caudulo a prévenu qu’il s’appuierait sur le même groupe pour les quatre dernières journées de championnat. Rotation réduite au maximum. Le MHR devrait l’emporter grâce à une conquête dominante à domicile.