Top 14. Le Stade Rochelais poursuit son incroyable série de matchs à guichets fermés

Le match tant attendu entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain ce dimanche se jouera à guichets fermés au stade Marcel Deflandre.

Top 14. Battre le Stade Toulousain, les Rochelais n'y arrivent plus depuis 2 ansCe dimanche, le Stade Rochelais retrouve le Stade Toulousain pour le choc de cette première journée de Top 14. Les Maritimes n'ont plus gagné face aux hommes d'Ugo Mola depuis 2019. Ils espèrent démarrer la saison de la meilleure des manières en mettant un terme à cette série de défaites. Ce qui pourrait faire la différence en leur faveur, c'est le retour du public. Le stade Marcel Deflandre n'avait plus fait le plein depuis février 2020 et le début de la pandémie. Même si le virus circule encore, les supporters peuvent enfin faire leur retour. Ce dimanche, le match se jouera devant des tribunes pleines. Il s'agira ainsi du 56e match consécutif à guichets fermés en Top 14 pour le Stade Rochelais. Nul doute que les Bagnards et les autres fans de la formation maritime sauront donner de la voix pour encourager les joueurs. Top 14. Les Bagnards et le Stade Rochelais, portrait de l’un des “couples” les plus connus du championnat