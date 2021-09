Top 14. Battre le Stade Toulousain, les Rochelais n'y arrivent plus depuis 2 ans

Le choc entre les deux derniers finalistes du championnat approche. L'occasion de revenir sur la dernière victoire en date des Rochelais sur les Toulousains.

Nous sommes le 14 septembre 2019. Le stade Marcel-Deflandre, plein à craquer (comme souvent), s’apprête à recevoir le champion de France en titre dans un match qui vendait déjà du rêve. Malgré le mauvais début de saison des deux équipes, cette rencontre aurait pu nous donner un match de gala ! Malheureusement pour le spectacle, ainsi que pour les supporters toulousains, l’affiche paraît plus déséquilibrée que prévu. Car à cette époque, la Coupe du Monde de rugby au Japon doit débuter dans quelques jours. De nombreux joueurs sont donc appelés dans leur sélection respective. Handicapant certaines écuries de top 14. Et c’est bien entendu le cas du Stade Toulousain, qui se voit notamment privé de Médard, Kolbe, Huget, Ramos, Guitoune, Dupont, Ntamack, Baille et Mauvaka. Sans oublier quelques blessures. C’est donc un Toulouse très amaigri qui vient défier un Stade Rochelais, bien moins pénalisé par la Coupe du Monde.

La composition de Toulouse lors de ce match :

Bonneval

Tauzin - Fouyssac - Ahki - Kok

Holmes - Bezy

Elstadt - Axtens - Kaino

Chalureau - Arnold

Faumuina - Visagie - Castets

Après une première mi-temps hachée, qui voit les Maritimes mener 9-6, ces derniers décident de passer la seconde, en inscrivant deux essais au retour des vestiaires par l’intermédiaire de Liebenberg et Retière (44ᵉ et 47ᵉ). Une accélération qui laissera définitivement les coéquipiers de Kaino dans le rétroviseur. L’inexpérimenté banc toulousain, composé à cette époque de quelques joueurs en devenir comme Tolofua, Neti ou encore Marchand, ne pourra rien faire face à la maîtrise des locaux, emmené par un Vincent Rattez étincelant. Pire, Werner Kok, le Sud-Africain fraîchement arrivé à l’intersaison, écopera d’un carton rouge après une percussion les coudes en avant. [DISCIPLINE] Le Stade Toulousain privé de Werner Kok pendant plusieurs semainesTekori sauvera l’honneur par un essai en fin de rencontre, mais ça ne changera rien à la physionomie du match. Car entre-temps, Vincent Rattez (encore lui), avait aussi déposé le ballon derrière la ligne. Le score final, 28-13, démontra la domination nette et sans bavure des Bagnards. Mais depuis cette confrontation, La Rochelle n’a plus réussi à vaincre le Stade Toulousain, avec notamment cinq défaites consécutives (dont deux finales). Ils auront donc l’occasion de stopper cette série noire dès samedi, face à une équipe toulousaine qui se déplacera bien plus armée qu’il y a deux ans.

Composition possible de Toulouse ce samedi :

Ramos

Lebel - Tauzin - Akhi - Médard

Ntamack - Dupont

Cros - Tolofua - Placines

Arnold - Arnold

Faumuina - Marchand - Baille