Top 14. Les Bagnards et le Stade Rochelais, portrait de l’un des “couples” les plus connus du championnat

Après une année compliquée pour les clubs de supporters, le président des célèbres Bagnards rochelais nous parle de son attachement au club.

Créé en 2013, les Bagnards rochelais sont l’un des trois clubs de supporters du Stade Rochelais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le vice-champion d’Europe semble bien entouré ! Maxime Collin, président du groupe, nous explique ce qui rend le Stade Rochelais et ses supporters si particulier selon lui. Deux raisons semblent distinguer les Bagnards : “je pense que la tenue y fait beaucoup, on nous remarque facilement. Puis on doit faire un peu plus de bruit que les autres aussi.” Pour ce qui concerne le lien avec la ville, il nous parle d’une relation de “couple”. Les supporters et la ville étant inséparables selon lui. Il explique ce qui rend cette relation si particulière : “Le Stade Rochelais est un club qui a su se construire petit à petit sans brûler les étapes, que cela soit sur l’encadrement sportif, les joueurs, les infrastructures ou le budget. Cela le rend vraiment attachant et particulier.”

D’un point de vue local, le président des Bagnards explique également l’attrait du club par son isolement géographique : “La Rochelle est isolée de tout. Sportivement, nous sommes le club de sport le plus influent de la région actuellement”. Il explique qu’en plus de “l’histoire d’amour” au sein de la cité maritime, il y a des admirateurs du club dans toute la région et au-delà. Ce dernier explique que : “De Nantes à Bordeaux, des personnes viennent pour supporter les rochelais chaque week-end. Même avec la présence de l’UBB, des Bordelais sont devenus supporters du Stade Rochelais”. Un aspect iconique partagé également avec d’autres supporters de Top 14. Les costumés de bandes jaunes et noires entretiendraient en effet de très bonne relation avec les supporters de l’ASM : “On s’entend très bien avec eux. Au match de barrage gagné à Colombes face au Racing plusieurs clermontois étaient venus célébrer la victoire avec nous. Ça avait été une énorme fête”.