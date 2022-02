Top 14. Le retour d'Eben Etzebeth va-t-il coïncider avec un regain de forme du RCT ?

Dos au mur, Toulon pourra compter sur le retour du champion du monde Eben Etzebeth pour la réception de l'UBB. Le Sud-Africain devra assumer son statut.

Imaginez un peu la frustration des Toulonnais : dans ses rangs, le RCT compte deux champions du monde sud-africains, parmi les plus belles étoiles de la planète. Pour voir les grands débuts sous le maillot toulonnais du premier, Cheslin Kolbe, le club varois a dû attendre... la mi-décembre ! Concernant le second, Eben Etzebeth, dans l'Hexagone depuis 2019, le triple champion d'Europe compte toujours les jours avant de pouvoir l'aligner enfin cette saison. Eh oui, après l'intermède en sélection puis le repos nécessaire pour souffler un peu, la poutre des Springboks (97 sélections) a dû observer une période de repos de 3 mois suite à une 3ème commotion subie en moins d'un an, en novembre dernier dace à l'Angleterre. Résultat ? Le RCT n'a JAMAIS pu aligner cette saison toutes ses forces vives, alors qu'un qu'un garçon comme Charles Ollivon est lui aussi sur le carreau depuis de longs mois.

Et quand on sait combien elle arrose ses stars sud-africaines, le sentiment de spoliation doit être d'autant plus immense pour la formation varoise, dernière du Top 14 à l'heure d'écrire ces lignes. Une situation à laquelle n'avait d'ailleurs pas manqué de réagir le président Bernard Lemaître il y a quelques semaines. Pour autant, Eben Etzebeth devrait faire son retour ce week-end. Un renfort de poids au moment de recevoir le leader du championnat, l'UBB, et alors que Toulon est plus que jamais dos au mur. Alors "l'enforcer" sud-af va-t-il avoir les bras assez gros pour requinquer le pack de Mayol à lui tout seul ? Eben a beau avoir les biceps aussi gros que sa tête (48cm de circonférence), la mission s'annonce ardue pour le colosse qui va forcément manquer de rythme. Mais dans son sillage et derrière son importante carcasse (2m03 pour 123kg), c'est tous ses partenaires qui pourraient retrouver confiance en le voyant arborer le numéro 4.

Personne n'a vraiment convaincu en deuxième latte à Toulon cette saison vous dîtes ? Roux, Rebbadj, Timani, Nakarawa et Alainuese jouent aux chaises musicales sans jamais prendre manu militari l'une d'entre elles ? Pas de panique, Eben arrive pour remettre un peu d'ordre dans ce bazard. L'ancien joueur des Stormers est attendu au tournant et connaissant son caractère bien trempé, nul doute qu'il va répondre présent et justifier pourquoi il amasse des émoluments à 7 chiffres par saison. Sa force de poussée en mêlée, sa science de la touche, sa puissance ballon en main, son agressivité permanente et surtout son leadership naturel devraient faire un bien qu'on imagine pas à ce RCT en manque de repères.

Qu'on se le dise, avec son potentiel sur le papier, cette équipe doit faire mieux et pour cela, elle doit gagner en efficacité, en discipline et en rigueur. Justement là où l'expérience des pontes de ce jeu vaut de l'or. À ce sujet, sachez qu'Etzebeth pourrait être accompagné par un autre haut gradé sur le chemin du retour ce week-end, en la personne de Sergio Parisse. Au total, ce sont quelque 240 sélections supplémentaires qui devraient donc garnir les rangs toulonnais ce samedi soir. Il fallait au moins ça, pour recevoir le leader du Top 14 comme il se doit...