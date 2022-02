VIDEO. Top 14. Toulon en mode survie après sa défaite face à Castres, Baptiste Serin en plein désarroi

Ce samedi soir, Toulon a été battu par Castres en Top 14. Un match perdu à domicile qui place le RCT dans une position très délicate au classement.

🗨️ "Franchement, s'il vous plaît, un peu de combativité. On rentre en mode survie là"



Le message de Baptiste Serin à ses coéquipiers après #RCTCO 🗣️ pic.twitter.com/hRhETtXHg1 — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) February 5, 2022

Nouveau coup sur la tête pour les Toulonnais, battus samedi soir à Mayol par Castres. "On rentre en mode survie", a lâché Baptiste Serin après le coup de sifflet final. S'il vous plaît, un peu de combativité". Le demi de mêlée en avait gros sur la patate après ce revers, le 8e de la saison en 14 matchs pour le RCT, au moment de parler à ses coéquipiers. Il faut dire que Toulon n'a marqué qu'un essai, et encore un essai de pénalité, face à des Castrais qui ont reçu trois cartons jaunes. Il y a de quoi se poser des questions sur l'engagement de l'équipe. "C'est compliqué car, même nous, on ne sait pas trop se jauger. Mais cette contreperformance de ce soir ne nous permet pas de regarder très haut", a ajouté ensuite le Tricolore au micro de Canal +.



Les Tarnais n'ont aussi inscrit qu'un essai par Kockott. Mais ils ont réussi à exploiter les fautes des locaux grâce au pied d'Urdapilleta. "On fait des erreurs qui nous coûtent cher en seconde mi-temps." Bien que Toulon ait encore trois matchs en retard par rapport à certaines autres formations de Top 14, il pourrait avoir du mal à sortir d'une spirale négative en cas de perte de confiance. Pour l'heure, le RCT est barragiste face au perdant de la finale de la Pro D2. Mais seulement quatre points le sépare de la 12e place.