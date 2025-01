Top 14. Le MHR va-t-il (aussi) prendre une rouste face au Stade Toulousain, même remanié ?

Montpellier veut croire à un exploit face à un Toulouse affaibli par les doublons. Les Rouge et Noir sauront-ils, une fois de plus, surmonter l'absence de leurs cadres ?

Fort de son succès retentissant en Champions Cup face à Leicester, le Stade Toulousain retrouve Montpellier samedi en ouverture de la 15e journée de Top 14. Faut-il craindre pour les Cistes qu'ils ne subissent eux aussi une déculottée comme les Anglais ? Une chose est sûre, les Héraultais n'ont rien à perdre et devraient jouer crânement leur chance. Pour reprendre la formule consacrée.

En confiance, le MHR a tout à gagner

Ils ont même tout à gagner. Et ne devraient pas se priver pour bousculer les Rouge et Noir et pourquoi pas ramener de précieux points de ce déplacement. A l'orée de cette rencontre, ils pointent à la 7e place du Top 14. Là où il y a encore quelques semaines, ils bataillaient au fond du classement.

Depuis, le MHR a enchainé les succès, dont trois de rang en championnat. Si bien que les Cistes restent sur sept victoires toutes compétitions confondues. Une victoire pourrait les faire basculer dans la bonne partie du classement. Ils pourraient même venir se mêler à la lutte pour les places qualificatives. Ce serait un vrai tournant pour Montpellier. Côté haut-garonnais, un revers combiné pourrait faire sortir le Stade du Top 2.

De quoi impressionner ou du tout moins à pousser Mola à préparer ce match avec le plus grand des sérieux comme ce fut le cas avec Leicester. À la différence que le Stade Toulousain alignera une composition bien différente de celle de dimanche dernier. Et pour cause, Galthié a fait son marché à Ernest-Wallon et privé le champion de France de son ossature internationale. Et ce, dans toutes les lignes. De Mauvaka à Cros, en passant par Dupont et Ramos, ils seront tous absents face au MHR samedi.

Ce qui laisse une lueur d'espoir pour Montpellier. Laquelle pourrait cependant vaciller puisque certains Toulousains appelés à Marcoussis pourraient malgré tout être alignés ce week-end. On pense notamment à Baille, qui a peu joué depuis son retour de blessure, au jeune Brennan voire à Barassi, même s'il tient la corde pour débuter face aux Gallois.

Un Stade Toulousain toujours compétitif

On peut s'attendre à une composition hybride de la part de Toulouse. Mais on sait également que les Rouge et Noir sont toujours très compétitifs pendant les doublons, qu'ils soient vrais ou faux. Ils l'ont prouvé dernièrement sur la pelouse rochelaise avec une équipe largement rajeunie.

Les Héraultais n'ont également pas oublié qu'à pareille époque en 2023, ils avaient été battus 23 à 9 par une équipe de Toulouse remaniée. Mallia était à l'ouverture, Cramont au talon, Capuozzo à l'arrière, mais cela n'avaient pas empêché le Stade d'empocher le bonus offensif. L'Italie s'offrant un doublé au passage. Il pourrait être présent sur la pelouse ce week-end avant de rejoindre la Squadra à l'instar de l'Écossais Blair Kinghorn ou encore de Willis, Ahki, Costes, Lebel, Banos, Graou, Vergé et Neti pour ne citer qu'eux. De quoi permettre au Stade Toulousain d'envisager un nouveau succès face à Montpellier.

Stade Toulousain, UBB... et après ? XV de France : François Cros calme le jeu avant le 6 NationsL'écart au tableau sera très certainement moins large que face aux Anglais. Les hommes de Mola ayant sans doute reporté la frustration de Durban sur les Tigers. Malgré tout, l'envie de bien faire et de répondre présent en cette période si particulière, ne manquera pas dans les rangs haut-garonnais. Seuls les Bordelais ont fait flancher le Stade Toulousain devant son public cette année. Et bien que Montpellier ait déjà remporté deux victoires à l'extérieur, on ne devrait pas assister à une surprise à Ernest-Wallon en ouverture de la 15e journée de Top 14.