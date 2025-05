TOP 14. Le MHR encore épinglé : la gestion du staff vire au cauchemar judiciaire

Informé par la presse de son remplacement, Bruce Reihana a eu gain de cause devant les tribunaux, condamnant Montpellier à payer une lourde facture.

Les saisons passent et les polémiques semblent s’enchaîner à Montpellier. Dernier épisode en date, l’affaire Bruce Reihana. Parti du club en juillet 2023 dans un silence étonnant, l’ancien entraîneur des skills et du jeu au pied avait choisi de claquer la porte via une prise d'acte de rupture anticipée de contrat.

La raison ? Un remplacement brutal, annoncé publiquement dans une interview de Mohed Altrad accordée à Rugbyrama.fr. Ce procédé inhabituel avait suscité une forte réaction de l'ancien joueur bordelais, qui dénonçait alors une modification substantielle de ses fonctions sans aucun accord préalable.

La justice vient de lui donner raison, et ce n’est pas un détail : près de 170 000 euros devront être versés par le MHR à Reihana. Le Conseil de prud’hommes de Montpellier a ainsi reconnu le « manquement à l’obligation de bonne foi » du club héraultais et une « rupture anticipée de CDD ».

Si les demandes pour harcèlement moral et une prime de déménagement ont été rejetées, le message envoyé par le tribunal est limpide. Une condamnation qui ne manquera pas d’alimenter les critiques sur la gestion interne du club, souvent pointée du doigt ces dernières années.

Ce cas n’est pas isolé. Depuis plusieurs saisons, le management du MHR se caractérise par une certaine opacité.

Les départs soudains, les arrivées surprises et les changements d’organigramme récurrents ont laissé l'image d'un club instable, en particulier concernant son encadrement technique. Aujourd’hui, cette affaire judiciaire est plus qu'un problème financier : elle vient souligner publiquement des pratiques managériales contestables, voire dommageables pour la réputation du club.

Pour Bruce Reihana, désormais installé à Brive après une courte expérience avec le CAB jusqu'en avril 2024, c’est une victoire significative. À 47 ans, cette décision judiciaire pourrait même renforcer sa crédibilité professionnelle. Pour Montpellier, au contraire, l’heure est à la remise en question. Car derrière ce jugement se pose une question : le MHR peut-il durablement réussir en continuant à fonctionner ainsi ?