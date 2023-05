Top 14. Le maintien, mission impossible pour le CA Brive ?

Actuellement dernier du championnat, Brive reste sur deux victoires consécutives et s’est offert le droit de rêver au maintien. Pourtant, le CAB n’a pas pour habitude de bien terminer ses saisons...

“Si on pense que le fabuleux, c'était pour Montpellier, ce qui est sûr, c'est qu’on va se ramasser !” En conférence de presse, Patrice Collazo est bien conscient que le succès acquis face au champion de France en titre n’est rien de plus qu’une étape en vue du maintien. Les Brivistes pointent à la dernière place du classement avec 35 points, soit à quatre longueurs de l’USAP (13ᵉ avec 39 points). La Section Paloise, 12ᵉ est hors de portée avec 12 points d’avance. Les coéquipiers de Nicolás Sánchez doivent donc réaliser un sans-faute et espérer un faux pas des Catalans.

Si Patrice Collazo ne déborde pas d’enthousiasme malgré la bonne dynamique de son équipe (deux victoires consécutives), c’est que Brive n’est pas une équipe qui est habituée à bien finir ses saisons de Top 14. Depuis son retour dans l’élite lors de la saison 2019/20, le CAB n’a gagné qu’un seul match lors des quatre dernières rencontres des saisons 2020/21 et 2021/22 (la saison 2019/20 a été arrêtée à cause de la Covid-19). La dernière victoire dans le sprint final a eu lieu la saison passée lors de l’ultime journée dans l’antre du Stade Français (17-33) s’assurant ainsi une place en Top 14 en terminant 12ᵉ trois points devant l’USAP.

Condamnés à l’exploit

On l’a dit, pour pouvoir espérer rester en Top 14, le CAB doit gagner ses deux derniers matchs. Ce qui ferait une série de 4 victoires consécutives, du jamais vu depuis la remontée du club en Top 14. Le calendrier ne facilite pas la tâche aux Brivistes qui reçoivent ce week-end une bête blessée comme le souligne Patrice Collazo en conférence de presse : “Les Castrais restent sur une déconvenue à Pau (défaite 40-3), il y a un match à gagner pour eux, et un match à gagner pour nous point barre.” Pour la dernière journée, ils devront battre le Stade Toulousain à Ernest Wallon, seul club invaincu à domicile cette saison.

L’USAP n’est pas non plus épargnée par le calendrier, car elle défiera les mêmes adversaires : réception de Toulouse puis déplacement à Castres. Mais pour le Briviste Thomas Laranjeira pas question de rentrer dans des calculs : “ Il faudra vraiment rester focus sur nous, ça serait une erreur de trop se focaliser sur eux. Il faut se concentrer sur notre rugby et sur les rencontres qu’on doit aborder jusqu’à la fin de saison. Ne pas se mettre de parasites mentaux qui pourraient nous faire déjouer. On fera les comptes en fin de saison”.