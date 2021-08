Top 14 - Le gros coup de gueule de Gonzalo Quesada (Paris) sur les contraintes imposées par la LNR

Dans une interview donnée à nos confrères de Rugbyrama, l'entraîneur du Stade Français n'a pas caché sa frustration.

Vous le savez, qui dit début août dit - en général - reprise pour tout le monde, et a part les Toulousains qui continuent de profiter de leurs vacances bien méritées, toutes les équipes du Top 14 ont repris le chemin de l'entraînement. Certaines sont même déjà parties en stage puisque le Stade Français fait par exemple escale à Val d'Isère depuis plusieurs jours pour préparer sa saison, là où il avait l'habitude d'aller durant le premier mandat de Gonzalo Quesada.

Top 14 - Mais au fait, quand est-ce qu'est prévue la reprise pour le Stade Toulousain ?

Quesada, parlons-en, justement ! Car si le technicien argentin est "très rassuré" par l'attitude et l'état d'esprit de ses joueurs depuis la reprise, il est également très frustré. Dans un entretien pour Rugbyrama, l'ancien ouvreur des Pumas n'a en effet pas maché ses mots pour exprimer la situation de son groupe. "Cela fait 10 absents, et à cause de cela, on n’a même pas un seul ouvreur de formation pour travailler ! Alors en attendant, on bricole, avec un arrière ou un demi de mêlée à l’ouverture", a t-il déploré. "La saison n’est pas commencée qu’on a déjà l’impression de faire des rustines avec un bout de chewing-gum…" Le Stade Français doit en effet faire sans ses 10 internationaux et leurs 5 semaines de vacances incompressibles, parmi lesquels on compte Nicolas Sanchez, Joris Segonds et Léo Barré, soit les 3 seuls ouvreurs du club.

Au-delà de ça, la LNR a aussi imposé aux clubs de libérer des professionnels pour l'InExtenso Supersevens et, pour les formations n'ayant pas une profondeur d'effectif très importante, cela peut poser des problèmes quant à la récupération pour ceux qui devront donc enchaîner... Extrait :

Mardi, pour bosser la défense, on avait carrément sur le terrain deux préparateurs physiques, plus l’analyste vidéo. Ça peut paraître drôle, sauf que dans deux semaines, on va affronter Brive en amical, alors que je devrai libérer trois professionnels pour disputer l’InExtenso Supersevens. On me parle de protéger la santé de mes internationaux mais en ce moment, je ne suis pas certain de protéger la santé de mes autres joueurs non plus. (...) Comme n’importe quel club pendant la période de préparation physique, nous avons 6 ou 7 joueurs qui sont indisponibles. Ceux-là, je ne les aurai pas à Brive. Il me reste donc 28 joueurs disponibles, sauf qu’avec l’obligation d’en libérer trois pour le 7, on va être obligé d’aller à Brive avec un groupe restreint de 23 ou 24 joueurs. Alors qu’à cette période, tout le monde en profite pour utiliser tout son squad et donner quarante minutes maximum à tous les joueurs ! On m’expliquera où on se soucie de leur sécurité, là… Surtout qu’ensuite, on doit jouer contre Montpellier en Corse et qu’il faudra que je libère trois autres joueurs pour le 7."