Top 14 - Mais au fait, quand est-ce qu'est prévue la reprise pour le Stade Toulousain ?

Les Stadistes auront une reprise collective le 9 août, tandis qu'ils débuteront leur saison le 5 septembre, soit 4 semaines plus tard, face à La Rochelle.

Durant cette période terne de l'été au niveau de l'actualité rugby, les vacanciers nous auront parfois bien occupé sur les réseaux. Surtout les Toulousains. En vacances plus tard que tout le monde et bien décidés à célébrer comme il se doit leur doublé Coupe d'Europe - championnat, ces derniers ont fêté leurs titres ensemble du côté de Leucate, avant de se réunir - pour la plupart - en Corse. Et puis, chacuns de leur côté ils ont ensuite vadrouillé, que ce soit en Grèce pour Dupont et ses copains ou en amoureux sur l'île de beauté pour Romain Ntamack, tous avec des activités diverses et variées.

VIDEO. WTF. Quand Antoine Dupont s'envoie en l'air, Galthié et Mola serrent les fessesEt la reprise dans tout ça ? Alors que la grande majorité des clubs sont déjà revenus à l'entraînement depuis plusieurs jours, les Rouges et Noirs sont toujours en train de vadrouiller à droite à gauche, même si certains ont repris l'activité physique. On a notamment pu voir le ministre de l'Intérieur en déplacement du côté de la salle de sport du club aux côtés de Sofiane Guitoune ce jeudi, ou Julien Marchand faire du vélo en montagne récemment. Léger, à 5 grosses semaines de la reprise ? Eh bien il faut bien souffler après une telle saison marathon, non ? Et puis pas de panique, Ugo Mola et son staff savent ce qu'ils font. D'ailleurs, ils ont donné rendez-vous à tout leur groupe dans 10 jours, le lundi 9 août, dans l'enceinte d'Ernest-Wallon, pour la reprise collective. Et si la période de préparation sera assez courte pour les partenaires de Pita Ahki, avec seulement 4 semaines avant leur première rencontre de Top 14 face à La Rochelle, ils partiront tout de même en stage à Font-Romeu (66) du 15 au 20 août. Avant de basculer sur leur seul et unique match amical face au RCT le 27, puis sur le nouvel exercice 2021/2022 en suivant !