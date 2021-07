VIDEO. WTF. Quand Antoine Dupont s'envoie en l'air, Galthié et Mola serrent les fesses

En vacances après le doublé réalisé par le Stade Toulousain, le demi de mêlée tricolore Antoine Dupont en a profité pour s'envoyer en l'air.

Repos bien mérité pour Antoine Dupont après la très belle saison du Stade Toulousain. Auréolé d'un titre de champion d'Europe et de France le demi de mêlée tricolore profite de ses vacances. Selon L'Equipe, il serait actuellement en Corse après avoir largement fêté les titres avec ses coéquipiers. L'occasion pour lui d'évacuer la pression et de se détendre un peu avant de repartir pour de longs mois de compétition avec le Stade, mais aussi avec les Bleus. Et quoi de mieux que de sauter d'un pont pour oublier le temps d'un instant la pression. On ne sait pas si son entraîneur Ugo Mola, tout comme son président Didier Lacroix, ainsi que le sélectionneur tricolore Fabien Galthié, ont apprécié la vidéo. En revanche, Dupont n'a pas hésité une seule seconde à se jeter dans l'eau au risque de se blesser.