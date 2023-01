TOP 14. Mathieu Acebes (USAP) suspendu lourdement par la commission de discipline !

Cité pour un violent coup de tête sur Jo Danty, Mathieu Acebes ne rejouera pas avant le mois d'avril en Top 14 !

C'est le genre de sanction que l'on peut qualifier de dissuasive. Cité pour son violent coup de tête donné à Jonathan Danty lors du dernier USAP vs La Rochelle, Mathieu Acebes vient en effet d'écoper de 9 semaines de suspension. La commission de discipline l'a reconnu coupable de "brutalité" et d'avoir "frappé avec la tête" et avait tablé sur une sanction de 16 semaines, le degré de gravité supérieur étant retenu. Son casier disciplinaire étant déjà chargé, elle avait à cela rajouté une semaine de suspension au capitaine catalan. Enfin, des circonstances atténuantes ayant été notées comme l'expression de remords ou la bonne conduite durant l'audience, la sanction initiale a été réduite de moitié. 8 + 1 = 9 : CQFD.

Dans les faits, cela signifie que Mathieu Acebes est suspendu jusqu'au 27 mars. Il ne refoulera donc pas les pelouses du Top 14 avant la 22ème journée, soit le 15 avril, lors du déplacement sur la pelouse de Toulon, les deux premiers week-ends du mois étant européens. Un énorme coup dur pour le club catalan, actuellement dernier du Top 14...

