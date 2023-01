TOP 14. VIDÉO. Carton rouge : Acebes craque complètement et explose Danty au sol

Juste avant la mi-temps, Mathieu Acebes n’a pas épargné Jonathan Danty et commet une faute invraisemblable lors de la 14ᵉ journée de Top 14.

Nouvellement dernier de Top 14, l’USA Perpignan n’avait vraiment pas besoin de ça. Ce samedi 31 décembre, les Catalans recevaient le Stade Rochelais. Pour l’occasion, les Maritimes n’étaient pas venus en qualité de touristes et souhaitaient clairement récupérer un maximum de points de leur déplacement chez les sang et or. La défaite surprenante face à l’Union Bordeaux-Bègles à domicile a dérangé pour Noël, ils veulent désormais assurer la fin d’année. Alors que la mi-temps approche, les visiteurs mènent 22 à 3 grâce à un doublé de Teddy Thomas, et des essais de Leyds et Kerr-Barlow. Logiquement, les esprits s’échauffent sur la pelouse du côté des locaux. Malheureusement, la hargne ne sera pas dirigée de manière sportive…

RUGBY. A-t-on déjà vu plus de deux cartons rouges sortis lors d'un match international ?En effet, à quelques instants du retour aux vestiaires, les deux centres Jonathan Danty et Afusipa Taumoepeau s’accrochent au sol. Quelques secondes auparavant, on avait pu voir Danty échanger quelques douces paroles avec un adversaire après une provocation. Alors que la prise de bec reste tendue, mais sans débordements outre-mesure, le capitaine de l’USAP, Mathieu Acebes, commet un acte répréhensible. Très loin de l’esprit sportif, le Catalan se jette sur l’international français et lui assène un violent coup de casque. Pour rappel, Jonathan Danty était déjà au sol après un contact appuyé avec son vis-à-vis.

Ningún club de rugby profesional debería tener como capitán (o, incluso, entre sus filas) a un impresentable como Mathieu Acebes...



Después nos llenamos la boca con la influencia, la motivación y los valores del rugby... pic.twitter.com/gi3KaouSmW — Javier Señarís Senra (@RutgerBlume) January 1, 2023

Cette action antisportive n’échappe pas à la vigilance de l’arbitre. M. Nuchy fait appel à la vidéo et constate l’acte déloyal. Ainsi, il n’a pas d’autre choix que d’expulser définitivement Mathieu Acebes. Après le match, l'entraîneur Patrick Arlettaz commente ce geste dans des propos recueillis par Rugbyrama : "Pour le coup, c'est un manque de maîtrise sur ce geste. Sur toutes les erreurs qu'il fallait inverser, il a utilisé le mauvais outil. Nos joueurs sont très investis, en mission. Et de temps en temps, vous perdez en lucidité, car il est hors de question de parler d'autre chose sur cette action. Notre cause, Mathieu la défend plus que tous les autres certainement, vous savez, mais gardons notre maîtrise malgré tout."

Suspendu à coup sûr pour la prochaine rencontre, l’USAP pourrait perdre son capitaine pour un long moment. Pour un coup porté avec la tête, la commission de discipline pourrait demander plusieurs mois de suspension, voire plus en cas de facteurs aggravants. Sur un joueur au sol, contre le cours du jeu et dans une action qui paraît délibérée, le joueur pourrait voir le degré supérieur être retenu contre lui, soit 16 semaines de suspensions. Plus tard dans le jeu, Jonathan Danty sortira sur blessure. Sorti à la 68ᵉ minute, il boitait au moment de rejoindre le banc.

