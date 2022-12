VIDEO. Top 14. A l'expérience, Camille Lopez tente d'amadouer l'arbitre avec filouterie

Lors du match à Jean-Dauger entre Bayonne et Toulon, Camille Lopez a essayé de se mettre l'arbitre dans la poche en lui rappelant que l'Aviron joue à la maison.

RUGBY. Lopez à Bayonne : le cerveau d'un collectif qui peut croire aux phases finales de Top 14 ?On l'a dit : Camille Lopez se sent comme chez lui à Bayonne. L'ancien ouvreur de Clermont est l'un des grands artisans de la très bonne première partie de saison de l'Aviron. Souvent décisif au pied, avec plusieurs drops, comme à la main, il est pleinement impliqué dans l'objectif maintien de la formation basque. "So far, so good" comme disent nos amis anglais. Bayonne, à la faveur de belles victoires à la maison notamment, est dans le bon wagon et pourrait même rêver d'une qualification pour la phase finale. Opposés à Toulon ce samedi dans le cadre de la 14e journée de Top 14, les Bayonnais n'ont pas eu la vie facile malgré une énorme domination en mêlée. Les locaux ont eu toutes les peines du monde à marquer un essai dans le premier acte avant de finalement trouver la faille avant puis après les citrons. Menés 13 à 0, ils ont inscrit 17 points. Lopez claquant notamment son 5e drop de la saison avant le doublé de Duncan Paia'aua en guise de réponse.



Un match fou où on a aussi vu Camille Lopez échanger de manière humoristique avec l'officiel en première période. Lors d'une bonne séquence locale, l'officiel a estimé que la passe de l'ouvreur était en-avant. Plein d'humour, l'ancien joueur de l'ASM est venu à sa hauteur pour lui rappeler gentiment que Bayonne jouait à domicile : "Celles-là, vous nous les laissez normalement à la maison". Une réplique qui n'a pas manqué de faire rire l'homme au sifflet.