TOP 14. Acebes (USAP) s'excuse pour son coup de tête, Jo Danty (La Rochelle) le dézingue

Le Catalan Mathieu Acebes s'est excusé pour son coup de tête sur Jo Danty qui lui a valu un carton rouge. Le Tricolore ne l'a pas entendu de cette oreille.

C'est l'une des dernières images de l'année rugbystique 2022 en Top 14. Dont on se serait bien passé, disons-le clairement. Alors que la tension montait dans un USAP vs La Rochelle largement dominé par les Maritimes, le sanguin Mathieu Acebes a déraillé et asséné un violent coup de tête, au sol, à Jonathan Danty. Un geste pour lequel le capitaine catalan a évidemment été exclu, et pour lequel il s'est également excusé publiquement sur les réseaux sociaux suite à la déferlante qu'il subissait. "Je joue avec passion, malheureusement ce week-end j'ai perdu le contrôle de mes émotions. Jonathan Danty est un joueur que je respecte beaucoup et je regrette fortement mon geste", a notamment écrit le joueur de 35 ans.

.

Ce n’est que du sport

La vie continue

Sempre endavant

Mai morirem pic.twitter.com/gOXLjutKFu — Mathieu Acebes (@mat_aceb) January 2, 2023

Une réponse, le club de l'USAP en a également fait une, ce lundi après-midi. S'il n'excuse pas le geste de son joueur, il appelle au calme ses supporters, après avoir constaté "des menaces et insultes". "Le Club a été informé à l’instant des menaces et insultes reçues par Mathieu Acebes, suite à son carton rouge au cours du dernier match. Ce geste, que le joueur regrette infiniment, sera traité en son temps par la commission de discipline de la LNR et Mathieu en assumera les conséquences. Au demeurant, le club ne peut accepter ni tolérer que des menaces et messages de haine soient proférés à l'encontre de l'un de ses joueurs ou de sa famille. Le club en appelle à votre vigilance et tient à rappeler que le respect est une valeur essentielle de notre sport."

TOP 14. VIDÉO. Carton rouge : Acebes craque complètement et explose Danty au sol

Reste que la victime du coup de tête, Jonathan Danty, n'a pas entendu de la bonne oreille les excuses d'Acebes et ne les a pas acceptées, au contraire. En évoquant notamment le fait que le Perpignanais venait de le menacer et que son geste était donc prémédité. Une affaire qui fait du bruit, donc, et qui va désormais être confiée à la commission de discipline. Une affaire dont le Top 14 se serait bien passée, à l'aube de cette nouvelle année...