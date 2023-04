TOP 14. L’arbitre reconnaît son erreur, l’UBB en danger après sa défaite contre le Racing ?

Actuellement 7ᵉ de Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles s’était donné les moyens de terminer à la 4ᵉ place du championnat ce samedi 15 avril.

Ils ont perdu sur le fil. Ce 15 avril, l’Union Bordeaux-Bègles a connu un déplacement amer du côté de Lens. Pour une réception délocalisée, le Racing 92 inscrit l’essai de la gagne après la sirène. Au coup de sifflet final, les Franciliens l’emportaient 31 à 28 et se hissaient à la 5ᵉ place du classement. Oui, mais l’histoire ne s’arrête pas là. En effet, un autre coup de sifflet a décidé du sort du match pour cette rencontre de la 22ᵉ journée de Top 14. Selon une information rapportée par Sud-Ouest, l’arbitre du match Vivien Praderie aurait reconnu avoir failli dans son jugement après coup. Une fois le match terminé, il se serait excusé auprès du staff bordelais pour son erreur qui a amené indirectement à la défaite des visiteurs.

Une erreur relevée après-coup

Quelques secondes avant le terme de la rencontre, l’UBB mène de 4 points. Les Girondins sont en possession du ballon et Yann Lesgourgues demande à ses avants de former une cellule pour conserver le cuir. Au moment où le demi de mêlée soulève le ballon du sol pour le transmettre à Clément Maynadier, il reste 12 secondes à jouer du côté de Bollaert. Cinq mètres derrière, Maxime Lucu s’apprête à recevoir le ballon pour l’éjecter en touche une fois que cet ultime pick & go aura été assuré, mais malheureusement pour lui et ses coéquipiers, les Bordelais perdent la possession. Les Racingmen récupèrent alors la gonfle suite à un grattage qui s'avère illicite. En effet, les deux avants bordelais au soutien de leur talonneur ont été plaqués/obstrués par des joueurs ciel et blanc, les empêchant de venir au soutien et d’empêcher le grattage.

Sans grand doute, cette attitude aurait dû offrir le match aux visiteurs. Ils auraient sûrement attendu quelques minuscules secondes avant de jouer le ballon à la main puis de l’envoyer en touche. Mais le destin en a été autrement suite à ce fait de jeu malheureux rapidement reconnu par M. Praderie. Par ailleurs, il est utile de préciser que sur l’instant, aucun joueur ou membre du staff bordelais ne semble réagir à la faute. La réaction se fera surtout a posteriori, mais Finn Russell a rapidement trouvé une pénaltouche. Par ailleurs, l’officiel du match a invalidé un essai aux coéquipiers de Gaël Fickou quelques secondes après. Ces derniers devront s’y prendre à deux fois pour prendre la main grâce à un essai de pénalité.

UBB: Un avenir qui se jouera contre Lyon

Néanmoins, l’Union Bordeaux-Bègles peut tout de même avoir un mauvais sentiment. Si la situation avait été à leur avantage, les coéquipiers de Maxime Lucu pointeraient actuellement à la 4ᵉ place de Top 14 avec 58 points en poche. Désormais, la rencontre du dimanche 23 avril face au LOU prend des airs de matchs charnière. Là où, en cas de victoire face au Racing, elle aurait sûrement moins mis en péril les chances de participation à la phase finale du championnat. Des déplacements du côté du Stade Toulousain et du RC Toulon ainsi que la réception de la Section Paloise sont également au programme. Pour l’instant, rien n’est joué, les équipes comptent les points à la fin.