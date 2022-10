RUGBY. Top 14. Ce n'est pas une erreur, le Racing 92 attire moins de supporters qu'en Pro D2

L'affluence des matchs du Racing 92 en ce début de saison en Top 14 sont très inférieures aux standards du championnat et des autres clubs.

Après six journées, le Racing 92 occupe la 7e place du Top 14 avec autant de victoire que de défaites. Un classement loin des ambitions d'un club qui ambitionne de soulever le Brennus. Néanmoins, le championnat est plus serré qu'il ne l'a jamais été. Et bien malin celui qui peut donner aujourd'hui le nom des six clubs qui seront qualifiés pour la phase finale. Pour y parvenir, la formation francilienne va devoir se retrousser les manches. Elle aussi avoir besoin du soutien de ses supporters. Lesquels sont pour l'heure aux abonnés absents ou presque si on en croit les chiffres de l'affluence à l'Arena. Alors qu'elle peut accueillir 30 000 personnes en mode match, seulement 12 000 âmes ont assisté aux deux premiers matchs à domicile des hommes de Laurent Travers. "Les Ciel et Blanc ont certes gagné deux fois, mais ont attiré moins de monde que Vannes, Grenoble ou Mont-de-Marsan en Pro D2", explique Le Parisien.

5.563 spectateurs en ouverture face à Castres 😨

6.541 contre le LOU 😕

~5.000 ce week end pour la venue de Pau 😱



On est parti sur une moyenne plus vue par un club de Top 14 depuis 20 ans.https://t.co/g1a7D2wb8u — surlatouche.fr (@surlatouche_fr) October 11, 2022

Des affluences qui rappellent celles de la période Covid où seulement 5 000 personnes étaient autorisées dans les stades. Au Racing 92, on explique ces chiffres via Le Parisien par une baisse des invitations. "On baisse au maximum les invitations, pour augmenter les nombres de billets payants". Les affiches du début de saison n'ont pour le moment pas convaincu les supporters de se déplacer à l'Arena. Et ce, alors que le voisin du Stade Français a attiré une moyenne de 10 000 personnes pour ces deux premiers matchs à Jean-Bouin. Avec des matchs qui se jouent en même temps, les supporters sont obligés de choisir. Certains se décident au dernier moment. Au Racing 92, on espère que le calendrier et les affiches à venir aideront le stade à se remplir dans les prochains mois. Le champion de France Montpellier est attendu le 22 octobre en ouverture de la 8e journée à 15h tandis que Paris jouera à 17H. Mais le match que les supporters attendent, c'est le derby programmé lors du boxing day.