TOP 14. La Rochelle et Montpellier enchaînent, Perpignan surprend et Bayonne s'écroule, voici nos pronostics

Pas le temps pour une coupure, et même si le Tournoi des 6 Nations reprend ses droits ce week-end, le Top 14 continue ! De belles affiches au programme, avec des enjeux déjà très importants.

La Rochelle-Stade Français

Nous commençons le week-end avec certainement la plus belle affiche de cette dix-huitième journée de Top 14. Le Stade Rochelais reçoit Paris, avec la ferme intention de confirmer sa bonne prestation face à Clermont. Les hommes de Ronan O'Gara ont livré une copie parfaite le week-end, explosant leur propre record de point inscrit depuis le début de la saison, 42-3. En face, Paris n'a plus perdu depuis six rencontres, et s'est imposé sur la pelouse du Racing 92 et d'Oyonnax. Premiers au classement, les soldats roses se déplacent pour réaliser un coup.

Néanmoins, si ce n'est Colombe, Boudehent et Alldritt, La Rochelle ne sera pas privée de trop de joueurs ce week-end, et auront sensiblement la même équipe que contre l'ASM. Le pack avait été très dominateur et Hastoy avait joué à son aise. À domicile, nous voyons encore une fois une victoire des locaux, bien que le Stade Français résiste bien. Nous pronostiquons 28-22 pour les coéquipiers de Kerr-Barlow.

Clermont-Oyonnax

Match entre deux équipes en manque total de confiance ! L'ASM a essuyé sa troisième défaite de suite face à La Rochelle le week-end dernier, tandis qu'Oyonnax n'a plus connu le succès depuis cinq rencontres ! Néanmoins, il est indéniable que l'ASM est le grand favori face à la lanterne rouge du championnat. Malgré quelques revers à domicile, Clermont reste solide à Marcel-Michelin, et devrait passer le test ce week-end. En plus de cela, Oyonnax ne voyage pas très bien, et n'a gagné qu'un match cette saison hors de ses bases, face à Montpellier lors de la huitième journée. Nous partons sur une victoire 34-17 pour les Jaunards, avec un point de bonus offensif !

À l'instar de Clermont, le LOU réalise une saison en dents de scie. Les coéquipiers de Léo Berdeu ont du mal à enchaîner les victoires, et ont pris une correction face à Bayonne lors de la dernière journée, 39-10. En face, Castres est séduisant depuis quelques semaines, et affiche un niveau de jeu intéressant. Les Tarnais ont aussi perdu leur dernier match sèchement contre Toulouse, 33-6. Néanmoins, actuellement quatrièmes du Top 14, les hommes de Jérémy Davidson semblent être au-dessus des Lyonnais.

En plus de cela, Lyon reste friable à domicile, et Castres a déjà réalisé de beaux coups à l'extérieur cette saison, face à Pau et à La Rochelle. Les Tarnais seront revanchards de l'humiliation subite face aux voisins toulousains, c'est pour cela que nous pensons qu'ils sont en mesure de gagner. Victoire 22-25 de ces derniers.

Longtemps acculé à la dernière place du Top 14, le MHR revit et figure désormais en douzième position, devant Perpignan et Oyonnax. Les Cistes sont sur une série de trois succès de suite, dont deux à l'extérieur contre le Racing 92 et Oyonnax. Pour Bordeaux, la période des doublons est longue, et l'UBB est privé de ses cadres, notamment derrière ! Rien ne s'arrange ce week-end avec la titularisation de Nicolas Depoortère en Bleu, qui était le meilleur joueur pour les Girondins.

Au vu des effectifs des deux équipes, l'issue de la rencontre ne devrait pas être un suspens cette fois-ci, et nous penons que Montpellier va surfer sur sa bonne dynamique pour distancer l'USAP et mettre la pression au LOU et à l'ASM. Victoire de Montpellier 27-12.

Pau-Bayonne

Camille Lopez l'a lui-même dit, en l'absence de Biarritz, les affichent entre Pau et Bayonne sont des derbys en Top 14 ! Au match aller, les Basques avaient corrigé les Béarnais, 35-16, au terme d'un match à sens unique. Cette fois-ci, la tendance ne sera pas la même, car si l'Aviron a prouvé sa valeur à domicile, elle ne l'a pas encore fait à l'extérieur. Pire encore, elle fait partie des pires équipes du Top 14 hors de ses bases, avec aucune victoire cette saison.

Naturellement, face à une équipe de Pau qui devrait être en pleine possession de ses moyens, et qui campe à la septième place, pas de surprise en vue. Nous partons sur une victoire des locaux, 33-20.

USAP-Toulouse

Si cette affiche a tout pour être un match déséquilibré, elle est surtout une promesse de jeu entre deux équipes tournées vers l'attaque. Pour Perpignan, la victoire est indispensable pour se maintenir en Top 14, tandis que Toulouse est leader du championnat, et qu'il compte ses meilleurs éléments avec le XV de France.

La jeunesse toulousaine a prouvé qu'elle pouvait battre n'importe quelle équipe à l'extérieur en disposant de Clermont il y a deux semaines, mais face à des Catalans motivés, ça devrait être plus compliqué. Toulouse devrait manquer de puissance devant, c'est pour cela que nous voyons Perpignan s'imposer à domicile, lors d'un match fou et serré. Victoire des sang et or 31-30.

Racing 92-Toulon

C'est le match de clôture de cette dix-huitième journée de Top 14 entre le Racing 92 et le RCT. Premier du championnat avant les fêtes de fin d'année, le Racing est désormais sixième, juste derrière Toulon ! Les hommes de Stuart Lancaster sont sur une série négative de cinq défaites, chose qui n'était pas arrivée depuis plusieurs saisons ! Pour Toulon, ce n'est pas non plus la joie, ni sur le terrain, ni dans le vestiaire ! Avec seulement deux victoires lors des huit dernières rencontres, les coéquipiers d'Esteban Abadie ont du mal à enchainer les performances. Cette saison, Toulon n'a gagné qu'un match à l'extérieur face à Clermont, et c'est pour cela que nous pensons que le Racing 92 devrait se relancer. Sur la pelouse synthétique de l'Arena, les ciel et blanc devraient s'imposer et renouer avec le succès. Victoire 26-13 des Racingmen.

