Top 14. La Rochelle et les déplacements, une saison noire ponctuée de défaites décourageantes

En déplacement, le Stade Rochelais n'arrive pas à retrouver la domination dont il a fait preuve ses dernières années et les défaites frustrantes s'accumulent.

Sur les réseaux sociaux, les questions s’accumulent autour du Stade Rochelais. Quel plan de jeu Ronan O’Gara et son staff tentent-ils de mettre en place ? L’effectif est-il au niveau des années précédentes ?

Dix mois de compétition et je suis très sérieux : quelqu’un peut m’expliquer le plan / projet de jeu du Stade Rochelais ? 🤨



Vraies réponses s’il vous plaît, cause ou conséquence, on en discutera après… — Quentin Vinet (@quentin_vinet) April 21, 2024

#COSR et ne pas me dire que c'est un problème de confiance... les placages, les mauvais placements en défense ? Cela n'a rien à voir avec de la confiance ! — JAUNÉNOIR 💛🖤 (@jaunenoir49) April 20, 2024

Imagine il reste 3 minutes, tu perds d'un point, t'es dans les 22 adverses, ton équipe avance sur chaque percussion et tu décides de... rendre le ballon sur un coup de pied dégueulasse. J'aime pas charger les joueurs mais j'en peux plus de ces défaites à la con 😭#COSR April 20, 2024

Si certains messages peuvent paraître alarmistes, les inquiétudes semblent bien présentes. Sur les réseaux sociaux, la colère des supporters s’est fait entendre à la suite du match, jugé décevant par certains, contre Castres (25-24), ce samedi dans le Tarn.

La Rochelle, domination en berne

Actuellement 5ᵉ du Top 14, les Rochelais sont encore loin d’être assurés de continuer l’aventure en phase finale. Pire encore, les Rochelais sont à seulement 3 points de la 9ᵉ place, synonyme de non-qualification en Champions Cup. Fortement impacté par le contingent d’internationaux demandé par les sélections mondialistes, le rythme n’est pas revenu depuis.

En Top 14, les Rochelais connaissent une saison plus compliquée que les précédentes également. À l’exception de la 18ᵉ journée, où ils ont été sur le podium de Top 14 durant un week-end, Grégory Alldritt et ses coéquipiers n’ont jamais été au-dessus de la 5ᵉ place. Par ailleurs, ils n’ont passé que quatre journées au sein du Top 6 cette saison.

Loin du fort Deflandre, la machine coince

À domicile, les Rochelais restent toujours aussi solides et comptent seulement une défaite à Marcel-Deflandre, toujours en Top 14. Néanmoins, les Maritimes n’arrivent plus à s’exporter et perdent souvent de quelques points à l’extérieur, où ils n’ont gagné qu’un match de Championnat à Pau, sur cet exercice.

En moyenne, sur ses 10 défaites en déplacement, La Rochelle perd de seulement 6,8 points à l’extérieur. Une issue favorable qui se dispute donc sur les détails d’un essai transformé. Plus frustrant encore, les hommes de Ronan O’Gara comptent pas moins de 5 matches perdus à 2 points ou moins d'écart, soit moins d’une pénalité ou d’un drop d’écart.

Cette année, le Bouclier de Bonnus c’est pour nous ! 💛🖤#COSR #FievreSR — Rudz 💛🖤⭐️⭐️ (@RudzSR) April 20, 2024

Si La Rochelle avait comblé cet écart avec un ballon entre les perches supplémentaires, ils pointeraient virtuellement à la première place du Top 14, à égalité avec le Stade Français. Sûrement frustré des défaites encourageantes (ou décourageantes ?), les supporters jaune et noir pourront se rassurer avec un maigre lot de consolation. La Rochelle est l’équipe ayant le plus souvent conclu un match avec au moins un point en poche (17 de ses 21 matchs).

