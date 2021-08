Top 14 - La préparation est-elle plombée par les indisponibilités ?

Chez les écuries de Top 14, de nombreux joueurs sont indisponibles durant la pré-saison. De quoi faire bondir certains entraîneurs, obligés de piocher chez les espoirs.

Depuis la reprise, les jours filent et les absences s’empilent. Dans cette situation, Gonzalo Quesada confiait au Midol qu’il avait déjà l’impression de “faire des rustines avec du chewing-gum”. Une métaphore qui montre certaines absurdités de cette préparation qui s'ajoute à un début de championnat incertain d’un point de vue numérique chez certaines formations. La cause principale étant l’absence de nombreux internationaux. Dans un premier temps, le groupe tricolore a fait appel à un grand nombre de joueurs cet été. Cependant, certains des convoqués n’ayant pas joué, ils pourront être alignés en début de saison dans leurs clubs respectifs selon une décision récente de la LNR. Mais cela n’enlève rien à l’absence des internationaux étrangers (Sud-Africains, Lions, Argentins, Fidjien, etc.). Le Supersevens n’aide pas non plus, plusieurs joueurs de l’effectif professionnel étant convoqués dans chaque équipe. Vers une délocalisation surprise du Rugby Championship en France et en Europe ?

Dans ce marasme, le RCT semble être l’écurie la plus touchée. Avec 33 absents, suite au retour de Sonatane Takulua, le club varois n’a même pas pu affronter le LOU en match amical. Il voit le prochain, face au champion de France toulousain, également bien mal embarqué. Dans les clubs du Top 6 de la saison dernière, on retrouve également Clermont et le Stade Français avec respectivement 13 et 10 absents. Les derniers barragistes du Top 14 souffrent notamment de l’absence de leurs internationaux. Une situation voué à évoluer pour la première journée de championnat. Plusieurs joueurs comme Segonds, Raka et Fourcade pourront être avec leurs formations pour le début de cette saison. Les demi-finalistes sont également impactés avec de nombreuses indisponibilités surtout pour le Racing 92 avec une douzaine d’absences. L’UBB, elle, en compte moins mais Cordero, Petti et Dweba disputent actuellement le Rugby Championship. L’arrière Romain Buros sera disponible pour la première journée. TOP 14 - Un pilier toulousain indisponible pour la reprise

Les derniers finalistes du Top 14 sont un peu plus épargnés par ces absences. Les Toulousains et Rochelais n’ayant pas été appelés avec le XV de France, l’addition est moins lourde pour ces derniers. Cependant, chez les internationaux étrangers certaines absences sont de tailles comme celle de Facundo Bosch ou Cheslin Kolbe. Si les finalistes sont partiellement épargnés, ce n’est pas forcément le cas chez les promus. Perpignan devra faire sans plusieurs joueurs majeurs de son XV, quatre internationaux seront indisponibles notamment. D’autres clubs comme le CO devront faire sans quelques internationaux, notamment la recrue Quentin Walcker, ou le champion olympique fidjien Vilimoni Botitu. Ils gardent tout de même un solide groupe, renforcé par le meilleur joueur du Top 14 2017/2018 : Benjamin Botica. Montpellier compte également quelques absents. Que cela soit en rapport à ces internationaux, Reinach ayant été l’auteur d’une très belle partie face à l’Argentine, ou de ces appelés en Supersevens.

De nombreuses équipes de Top 14 accusent le coup des rencontres internationales. A voir si la situation permettra de révéler des jeunes joueurs et de faire briller les habituels remplaçants ou si elle pénalisera les équipes particulièrement sollicitées. Pour avoir les réponses définitives à ces questions, il faudra sans doute attendre la fin des rencontres internationales de cet automne. Ce qui devrait sembler une éternité pour certaines écuries qui semblent déjà bien mal en point...