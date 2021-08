TOP 14 - Un pilier toulousain indisponible pour la reprise

Le pilier américain David Ainu’u a été convoqué par les Etats-Unis pour affronter le Canada en septembre.

Alors que l’Europe reprend les rails du rugby de club, la mojorité des autres continents se tournent vers les échéances internationales. En conséquence, de nombreux clubs de Top 14 ont pu voir certains de leur meilleurs de Top 14 partir défendre les couleurs de leurs sélections. Aux Etats-Unis par exemple, la fin de la MLR remportée par les LA Giltinis annonce l’arrivée des Eagles sur le pré. Ainsi, le sélectionneur américain Gary Gold a annoncé sa liste pour disputer les premières échéances face au Canada. Le jeune toulousain David Ainu’u figure parmis les convoqués. Pilier polyvalent, ce dernier avait notamment joué lors de la finale de Champions Cup face au Stade Rochelais et lors de la demi-finale de Top 14 opposant les rouges et noirs à l'UBB. Le talonneur du LOU, Joe Taufete’e, a également été appelé.

Les rencontre à venir sont importants pour la sélection des Etats-Unis, puisqu’il s’agit des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2023 en France. La sélection de la bannière étoilée affrontera donc le Canada à deux reprises, le 4 et 11 septembre, pour savoir qui sera l’équipe Numéro 1 en Amérique du Nord. Cette dernière étant directement qualifiée pour la compétition. Par la suite, d’autres test-matchs auront lieu. Les USA rencontreront par exemple les All Blacks et l’Irlande en octobre prochain.