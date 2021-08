Vers une délocalisation surprise du Rugby Championship en France et en Europe ?

Selon Rugby Pass, la SANZAAR envisageait de délocaliser le Rugby Championship en Europe en raison de la pandémie de Covid.

Incertitude autour du Rugby Championship alors que la Nouvelle-Zélande a décidé de reconfiner sa population pour trois jours suite à la découverte d'un cas. Cela faisait six mois que l'île n'avait pas été touchée. Le gouvernement ne veut prendre aucun risque face aux variants. La compétition des nations de l'hémisphère sud doit majoritairement se tenir en Australie. L'État d'Australie-Occidentale a annoncé que les joueurs, notamment les All Blacks, devront s'isoler pendant 14 jours après leur entrée sur le territoire. En effet, quatre des matchs de la Nouvelle-Zélande doivent s'y tenir. Aussi, la SANZAAR envisageait de délocaliser le Rugby Championship en Europe après le match des Springboks contre l'Argentine ce week-end, et ce, pour le reste de la compétition.



C'est en tout cas ce qu'avance le très sérieux site RugbyPass qui explique Paris, Londres, Dublin et Cardiff pourraient accueillir des rencontres. "Actuellement, il est possible de voyager depuis la Nouvelle-Zélande et l'Australie vers le Royaume-Uni via Singapour sans aucun isolement requis à l'arrivée en Europe." Jouer en Europe, ce serait une aubaine commerciale pour les différentes fédérations concernées. La vaccination bat son plein sur le Vieux continent et les stades pourraient faire le plein. Le match entre les All Blacks et les Springboks marquera le 100e affrontement entre ces deux nations majeures. De quoi attirer les fans de toute l'Europe. Une annonce officielle est attendue rapidement.