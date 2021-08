VIDEO. Richie Mo'unga et les Blacks survolent les Wallabies

C'est la première manche de la Bledisloe Cup et les All Blacks ont dominé l'Australie sur le score de 33 à 25.

Les Blacks mettent du temps à démarrer, mais une fois que la machine est lancée, plus rien ne peut les arrêter. Et ils l'ont prouvé ce samedi matin lors de la première manche de la Bledisloe Cup face à l'Australie. La première mi-temps a été dominée par les coéquipiers de Michael Hooper. A la 30e minute, le score n'est que de 9 à 3 pour les Blacks, mais la puissance de Brandon Paenga-Amosa en fond de touche lancé a fait la différence. Le centre wallabies envoie son ailier Andrew Kellaway derrière la ligne. Sevu Reece décide alors de remettre les pendules à l'heure et inscrit son essai avant le retour aux vestiaires : score 16-8.

Mais il fallait revenir dans ce match et on peut dire que les Blacks ont changé de vitesse et d'approche. L'ouvreur Richie Mo'unga est l'homme qui remettra tout le monde dans le bon sesn et qui permettra à son équipe de l'emporter. En face, Noah Lolesio continue de failir au pied au plus haut niveau et les Wallabies en paie le prix cher. En effet, il y avait moyen de coller au score quand on sait que les Blacks ont commis pas moins de 18 fautes durant la rencontre. Score final 33 à 25, et on peut se dire qu'il y avait mieux à faire pour les Australiens.