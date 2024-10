Top 14. La pépite Léo Coly fait tourner les têtes, deux clubs historiques sur le coup

Léo Coly (25 ans) attise les convoitises de plusieurs cadors du championnat. En difficulté à Montpellier, il pourrait enfin trouver un point de chute.

Le demi de mêlée Léo Coly, qui entame sa troisième saison à Montpellier, est courtisé par deux écuries du Top 14. Il s’agit de deux poids lourds de notre championnat : l’UBB et le Stade Français.

Un joueur pas aidé par le contexte

Le club héraultais, en difficulté depuis deux saisons, n’a pas permis à l’ancien Montois de s’exprimer pleinement. Les deux exercices terminés à la 11ᵉ puis 13ᵉ place ont été longs et douloureux, le club s’est retrouvé à jouer le maintien après avoir remporté le premier titre de son histoire.

Dans ce contexte, le jeune Léo Coly n’a pas découvert le Top 14 dans les meilleures conditions. Malgré des performances en demi-teinte, sa cote est toujours plutôt bonne sur le marché, en témoigne les récentes rumeurs.

Malgré tout, ses coéquipiers sont dithyrambiques, à commencer par Maël Moustin, fraichement arrivé au club cet été qui se livre dans les colonnes du Midi Olympique :

C’est un très bon joueur qui sait garder la tête froide dans les moments difficiles. Très honnêtement, on a de la chance de l’avoir !

Bordeaux et Paris ont des manques au poste de numéro 9 et pistent donc logiquement l’un des meilleurs espoirs français. Actuellement barré par Cobus Reinach, Coly voudrait accrocher plus de temps de jeu. Pas sûr qu’il passe devant Maxime Lucu ou Brad Weber dans un premier temps.

Un contrat à racheter

La difficulté dans ce dossier risque d’être d’ordre administratif. En effet, Léo Coly est engagé avec le MHR jusqu’en 2026, ce qui oblige le club qui veut le recruter à racheter sa dernière année de contrat. Un effort financier conséquent qui pourrait refroidir les prétendants. Selon le journal L’Equipe, l’UBB et le Stade Français ne seraient pas particulièrement pressés à racheter ce contrat.

Un marché des 9 un peu fou

Au-delà de sa dernière année de contrat, Léo Coly pourrait aussi souffrir de la concurrence sur le marché des demis de mêlée. Notamment celle de Tawera Kerr-Barlow, en fin de contrat à La Rochelle et qui intéresserait les Girondins. Affaire à suivre, le recrutement est souvent un travail de longue haleine et le marché du Top 14 est plein de rebondissements.