TOP 14. La fusée du RCT Joé Quere-Karaba bientôt avec France 7 au relais des champions olympiques ?

Le grand espoir du RCT Joé Quere-Qaraba pourrait connaître une nouvelle expérience dans les prochaines semaines. C’est en tous cas ce que peut laisser sous-entendre une photo qu’il a posté, et le contexte…

On en parlait en ce début de semaine, au moment d’évoquer le départ de Joachim Trouabal vers des détections pour le football américain : du côté de France 7, c’est le flou. Du moins, en dehors de l’interne, personne ne sait à quoi s’attendre pour l’avenir de l’équipe championne olympique, entre le changement de coach et les retours à XV des Dupont, Grandidier, Rebbadj, Lee-Joseph, Forner, Épée et consorts.

RUGBY. La bombe du 7 de France Joachim Trouabal vers la NFL et le rêve américain ?

De fait, on imagine volontiers que les dirigeants du 7 tricolore ont des noms en tête pour intégrer le groupe français pour la saison et le World Sevens Séries à venir, qui débutera le 30 novembre.

Parmi eux, y aura-t-il le 3ème ligne du RCT Joé Quere-Karaba ? En termes de profil, on sait que le flanker de 20 ans pourrait parfaitement coller aux exigences de la discipline.

Joueur très explosif et parmi les plus rapides du RCT (flashé à 34,9km/h d’après Var-Matin, seuls Gaël Dréan, Melvyn Jaminet et Jiuta Wainiqolo font mieux au sein du groupe pro), le minot de la Rade possède également une qualité dans le jeu au sol et une puissance qui pourraient matcher avec le 7 au plus haut niveau.

TOP 14. ''Quand il court, il arrache la pelouse'': Un talent du RCT impressionne à l’entraînement

A ce titre, on rappellera que le garçon avait été appelé par France 7 développement l’an dernier. Si l’on vous dit ça, c’est que Quere-Karaba a posté une story sur son compte Instagram en train de manger avec toute la team de France 7, dont Antoine Zeghdar, Paulin Riva et Stephen Parez, dans un restaurant à Biarritz, ce mercredi.

Est-ce que l’ancien U20 sera donc prochainement de la partie avec l’élite du 7 français ? S’il a fêté ses premières minutes en Top 14 à l’occasion du déplacement à Clermont et était titulaire avec les Espoirs le week-end dernier, l’idée semble plausible.

TOP 14. Coup de maître du RCT, qui s'offre l'ouvreur français le plus convoité du marché

Quand on connaît la concurrence féroce au poste de 3ème ligne à Toulon et que l’arrivée de Patrick Tuifua dans le Var est censée être imminente, le RCT pourrait très bien permettre à son crack d’aller gagner du temps de jeu et vivre une expérience exceptionnelle durant les prochains mois. Pour revenir plus fort en 2025 ?