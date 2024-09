TOP 14. ''Quand il court, il arrache la pelouse'': Un talent du RCT impressionne à l’entraînement

Joé Quere-Qaraba fera à coup sûr les beaux jours du RCT demain. Mais pour l'heure et malgré des qualités monstrueuses, il doit continuer de bosser.

Le RCT vit un début de saison contrasté : si le contenu n’y est pas franchement depuis le début de la saison, l’envie ainsi que les résultats sont là. Après 3 journées, Toulon compte d’ailleurs 9 points et se trouve à la 4ème place du Top 14.

De bon augure tout de même, d’autant que les joueurs nouvellement intégrés prennent tous bien leurs marques. Les Anglais Sinckler et Ludlam notamment, tandis que le champion olympique Rayan Rebbajd a connu ses premières minutes à XV depuis son retour, lors de la victoire au Stade Français. Tout comme Antoine Frisch.

D’autres sont-ils susceptibles de "rentrer" prochainement ? Une des meilleures recrues pourrait venir tout droit du centre de formation du RCT, même si le club est déjà bien équipé au poste.

Mais en l’occurrence, Joé Quere-Qaraba devrait faire tôt ou tard ses débuts en Top 14, comme le laissait sous-entendre Pierre Mignoni avant le début de saison. Révélation du dernier Mondial U20, le très remuant flanker varois impressionne à l’entraînement des grands et avec les Espoirs.

"C’est un joueur d’espace et c’est un joueur qui crée les espaces.(…) Joé c’est une des plus grosses accélération du club ! C’est même un des mecs qui va le plus vite au club ! Il arrache la pelouse quand il court. Il est très fort au contact et tout ça", confirme Cédric Beal, le directeur du centre de formation du RCT aux Causeries de la Rade.

"Il doit encore travailler son cadre", nuance Béal. Mais n'oublions pas que les saisons sont longues et qu'à titre d'exemple, Mathis Castro-Ferreira avait dû attendre le mois de février 2024 pour connaître sa première titularisation en Top 14 et de véritablement exploser la saison dernière avec Toulouse. Alors patience, Joé.