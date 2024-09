TOP 14. Le RCT va t-il se refaire la cerise grâce à sa crème anglaise ?

Victorieux de Castres à l’arrachée grâce à un essai de Tuicuvu, le RCT peut aussi remercier ses Anglais Ludlam et Sinckler, conquérants tout le match. Avec eux, le club varois peut voir venir.

Ils représentent, à leur poste, la crème de la crème. Leur CV parle de lui-même : 94 capes avec l’Angleterre à eux deux, dont 69 et 1 finale de coupe du monde pour le seul Kyle Sinckler.

Surtout, les deux gaillards de la Perfide Albion n’arrivent pas à bout de souffle : Lewis Ludlam, pas encore 29 ans, était l’un des fers de lance du Northampton et capitaine régulier du champion d’Angleterre en titre avec Courtney Lawes. À 31 piges, Sinckler, lui, cherchait un nouveau challenge pour donner tout ce qui lui reste sous le capot.

Top 14. ''Toulon est un club différent, à part dans mon cœur,'' Kyle Sinckler et son amour pour le RCT

Et quoi de mieux que cela pour le RCT - à qui Sinckler a déjà déclaré sa flamme - qui se cherchait de l’abrasivité dans son pack ? Face à Castres, alors que Toulon courut après le score durant une majeure partie de la rencontre à la piaule, on vit les 2 rosbeefs être surmotivés.

Dans un match âpre et tendu, ils ont su faire valoir toute leur rudesse et leur force dans le combat : Sinckler (1m83 pour 120kg) multipliait les charges et malgré du déchet, son visage transpirait l’envie de gagner.

Quant à Ludlam (1m91 pour 111kg), on le vit enchaîner les efforts avec explosivité également, comme à son habitude. Bilan ? 9 plaquages réussis, 6 défenseurs battus et 50 mètres gagnés ballon en main.

Une débauche d’énergie très importante dans la victoire finale des Toulonnais, acquise au forceps, à la dernière minute, grâce à un essai de Tuicuvu transformé par Hervé. Bref, des cadres qui pourraient être de vrais soutiens à Baptiste Serin et Charles Ollivon durant cette longue saison de Top 14 à venir.

Prochain défi, à Paris. Un adversaire pas encore rodé et face auquel le RCT comptera à nouveau sur sa crème anglaise pour aller frapper son premier gros coup en 2024/2025.