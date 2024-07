RUGBY. Joé Quere-Qaraba, le ''mini Sekou Macalou'' qu’il fallait à cette équipe de France U20

Titulaire du fait de l’absence de Pat Tuifua et Marko Gazzotti, le Toulonnais Quere-Qaraba est, à 19 ans, assurément le meilleur français du Mondial U20 jusqu’ici.

C’est un fait : Sekou Macalou représente un fantasme pour beaucoup. Combien de fois a-t-on cherché la comparaison avec le 3ème ligne du Stade Français, au profil unique en son genre ?

La raison, elle, est tout simplement que l’enfant de Sarcelles possède des qualités athlétiques hors du commun, fantasmées par de nombreux entraîneurs ou 3/4 internationaux.

Et si, justement, l’équipe de France U20 s’était trouvée son Sekou Macalou junior, elle aussi ? Car s’il n’est pas certain que Joe Quere-Karaba cavale tout à fait aussi vite que son aîné de 29 ans, le Toulonnais de 19 piges en a quand même beaucoup sous la pédale, comme il l’a démontré sur son interception de 60 mètres face aux Baby Blacks U20.

Lui ? "C’est le joueur à suivre", disait son coéquipier Hoani Bosmorin pour RugbyPass récemment, alors que 3e ligne de Colomiers Alexis Caumel parlait pour ActuRugby d’un garçon "ultra-explosif", qui "atteint des pointes de vitesse folles." "Parfois, il bat même des 3/4 à la course," confie-t-il.

Ça ne vous rappelle pas un certain Sekou Macalou, seul joueur du XV de France à avoir atteint la barre des 37km/h avec Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey ?

Et si le Toulonnais, passé par la région parisienne durant sa formation, ne possède pas tout à fait le même gabarit que Sekou (1m83 pour 97kg contre 1m95 et 110kg), on le vit également être capable de multiplier les tâches contre la Nouvelle-Zélande.

Dans un match au couteau lors duquel il fut clairement le meilleur joueur sur le pré. Dans tous les bons coups, il fut décisif sur deux essais sur trois. Au-delà de son interception bien sentie pour refaire passer les Bleuets devant au score, il est aussi là pour faire la différence sur l’essai de Ferté. Tandis qu’il fut également, comme si cela ne suffisait pas, le meilleur défenseur tricolore de la partie (15 plaquages), dont une intervention décisive en première période.



Déjà très en vue face à l’Espagne et à nouveau efficace en défense durant les 53 minutes jouées contre le Pays de Galles, il est probablement le meilleur jeune Bleu de la compétition jusqu’ici. Un petit diamant, que le RCT devrait bien évidemment lancer dans le grand bain du Top 14 dès la rentrée prochaine afin de commencer à le polir. Et si c’était aux côtés de Patrick Tuifua ?