RUGBY. ﻿La bombe du 7 de France Joachim Trouabal vers la NFL et le rêve américain ?

En fin contrat avec la FFR, Trouabal s’est lancé un nouveau défi : suivre le processus pour pourquoi pas jouer en NFL.

Avec le succès des JO et le titre olympique, le 7 de France va devoir se renouveler presque entièrement. Si Benoit Baby prendra la tête de la sélection dans une transition progressive avec Jerome Daret et qu’Antoine Zeghdar poursuivra finalement l’aventure pour au moins 1 an, ailleurs, c’est le chantier.

D’ailleurs, au-delà des retours à XV des Dupont, Grandidier, Lee-Joseph, Épée et consorts, le 7 de France verra aussi partir une autre fusée. S’il fut quelques peu boudé par le staff des Bleus et n’a pas été retenu pour les JO, Joachim Trouabal était pourtant identifié comme l’un des plus gros potentiels français de la discipline depuis 4 ans.

Mais, en fin contrat avec la FFR, Trouabal s’est lancé un nouveau défi. Il est en ce moment même en Angleterre, à l’université de Loughborough, pour passer des détections de football américain organisées par la NFL : les "international combine". Si son profil séduit les recruteurs, il pourrait faire partie du programme IPP, comme la star galloise Louis Rees-Zammit…

Un programme qui forme des jeunes sportifs non-américains pour les faire intégrer, peut-être un jour, une franchise de NFL. Chose qu’a réussi à faire LRZ après plusieurs mois de préparation et un gros buzz autour de lui.

Trouabal détaille pour le Midi Olympique : "Il y a des tests physiques. Il y a aussi des tests de saut, de vivacité, d’agilité… Ensuite, il y a des entraînements spécifiques par poste. Moi je suis receiver. On ne sera pas évalué sur notre capacité footballistique car nous sommes beaucoup à n’y avoir jamais joué. Les entraîneurs cherchent à se projeter sur nous, voir si nos qualités nous permettrons de nous adapter au foot US et ce que nous avons à travailler."

Suiveur occasionnel de la NFL, Trouabal pourrait donc en faire partie un jour grâce à cette opportunité trouvée par son agent, même si le chemin est encore extrêmement long. Au milieu des golgoths, le garçon formé en région parisienne détonne en tous cas par sa vitesse. "Les entraîneurs recherchaient des gros potentiels physiques. Donc soit très costauds, soit très rapides", poursuit-il.

Flashé à 37,5km/h, Joachim Trouabal fait légitimement partie de ceux là…