VIDÉO. De deux accélérations foudroyantes, Joachim Trouabal enflamme le Toulouse Sevens

Les Français ont réussi leur entrée en matière lors de ce Toulouse Sevens, en s'imposant largement face au Pays de Galles (56-5). Joachim Trouabal, a notamment inscrit deux superbes essais.

Pour son premier match du Toulouse Sevens, les Français ont déroulé devant leur public, face à il est vrai, une faible équipe galloise. Les Bleus ont surtout soigné leur goal-average, en s'imposant largement 56-5, inscrivant la bagatelle de 8 essais. Joachim Trouabal, a notamment illuminé le Stadium, en faisant parler sa pointe de vitesse et inscrivant deux essais de plus de 80 mètres. Le premier ? Un crochet intérieur puis une accélération foudroyante laissant sur place la défense galloise. Le second ? Une merveille de cadrage débordement pour finir là encore sa course 90 mètres plus loin. Malgré l'absence de Nelson Épée, le staff tricolore peut compter sur son autre fusée pour faire des ravages dans les défenses adverses.

RUGBY. TOULOUSE SEVEN. Qui sera la fusée de l'étape 2022 à Ernest Wallon ?

Les autres essais français ont été inscrits par Mazzoleni, Laugel, Riva, Simon et Grandidier. La France affrontera le Kenya ce soir (22h05), avant de défier les champions olympiques fidjiens ce samedi (14h34). Ces derniers se sont défaits des Kenyans (29-5).

Change of direction and away he goes 💨⚡



21-year-old Joachim Trouabal is putting on a show for the home fans in Toulouse 🇫🇷

#HSBC7s | #France7s @FranceRugby pic.twitter.com/x0fpCjwwNL — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) May 20, 2022

De leur côté, les filles de France 7 ont également réalisé une excellente entrée en matière en s'imposant 24 à 7 sans trembler, face au Brésil. Grisez par deux fois (3', 4'), Jacquet (7') et Chrystiaens (11') ont inscrit les quatre réalisations tricolores. Les Bleues affronteront les Anglaises ce soir, pour le Crunch (21h07) puis défieront, ce samedi à 11h20, l'Irlande.