RUGBY. TOULOUSE SEVEN. Qui sera la fusée de l'étape 2022 à Ernest Wallon ?

Le traditionnel point presse d'avant étape était organisé à la Cité de l'Espace de Toulouse ce mercredi matin avant le tournoi comptant pour les Sevens Series.

Le rugby à 7 débarque à Toulouse ce week-end ! Les Sevens Series posent leurs valises dans la Ville rose pour l'étape française. Après Paris et le Stade Jean Bouin, c'est Ernest Wallon qui accueillera ce week-end explosif et de fête où s'affronteront pour les nations du circuit mondial masculin et féminin. La France, deuxième mondial chez les filles, et septième chez les garçons, compte bien briller à la maison.

Le Sud-Ouest, terre de XV pour accueillir du VII

De grands noms du rugby français comme Michel Marfaing, Alain Doucet président de la Ligue Occitanie et Yannick Jauzion, étaient présents pour cet évènement média. Marfaing et Doucet, ont rappelé le poids et l'importance du rugby à 15 dans la région, et dont la fédération souhaitait y apporter l'aide du rugby à 7 pour la formation des jeunes. Ainsi, l'objectif est d'ancrer le tournoi à Toulouse pour plusieurs années. "Les valeurs du VII correspondent à celles du Stade Toulousain, avance l'ancien joueur du Stade Toulousain et directeur du centre de formation Michel Marfaing. Que ce soit pour la prise d'initiative, de risque, la vitesse, la technique. C'est également plus facile pour convaincre les parents".

Après une brève présentation de l'évènement, direction les photos des capitaines. Paulin Riva et Jade Ulutule nous attendent pour l'occasion. Les deux capitaines de l'équipe de France masculine et féminine prennent la pose devant les trophées du World Tour, avec la maquette d'Ariane V en fond. En parlant d'Ariane V, il était de bon ton de demander à Paulin qui serait la fusée lors du week-end. Réponse de l'intéressé :

(rire). Ça va être dur à dire mais on a énormément de potentiel dans l'équipe. Des mecs comme Joachim, Jordan, ou Aaron aussi qui ont une grosse pointe de vitesse. C'est des armes, il ne faut pas compter que là-dessus, parce qu'une bonne équipe de rugby à 7 c'est 13 joueurs. Si on arrive à les mettre en confiance et en orbite, ce ne sera que du positif pour l'équipe.

Du côté des filles, c'est la dernière étape avant la Coupe du Monde qui aura lieu à Dubaï en septembre. Jade Ulutule a hâte de retrouver le public après l'exploit des Jeux Olympiques de Tokyo où elles avaient terminé deuxième derrière la Nouvelle-Zélande. Elle affiche également ses intentions pour la compétition, et les échéances futures à venir également.

Ce sera un bon point pour voir le travail qu'on a fait sur les trois derniers mois, et nous permettre de nous projeter sur la Coupe du Monde.

On n'a pas eu la chance de jouer à domicile depuis le Covid. On espère que les JO ont fait rêver le public et qu'il sera présent dans les tribunes. Les gens commencent à connaitre et apprécier le Rugby à 7. Tant mieux. On espère que nos prestations ce week-end iront dans ce sens.

Placés dans la poule des Fidji, les garçons peuvent tout de même prétendre à une première place de groupe. Les Fidjiens ont procédé à une large revue d'effectif depuis les JO, comme nous l'a rappelé Ravi et sont donc "seulement" sixième du classement général. Mais ils restent une référence de la discipline, et les affronter reste un plaisir, toujours selon le capitaine originaire d'Auch. L'Afrique du Sud, l'Argentine et l'Australie, seront les favoris également de la compétition. Les filles, elles, auront comme principal concurrent l'Irlande et peuvent prétendre aller loin dans cette compétition. L'Australie et les États-Unis, seront les principaux concurrents des Bleues à Toulouse.

La journée de vendredi sera consacrée aux phases de poules, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Samedi matin, la troisième journée de poules se jouera avant le début des phases finales. Enfin, dimanche, ce sera la journée des finales et des matchs de classement.

Programme de la France

Femmes :

France - Brésil, vendredi à 10 h 58

France - Angleterre, vendredi à 21 h 07

France - Irlande, samedi à 11 h 20

Hommes :