RUGBY. Pour Anne-Cécile Ciofani, son titre a une ‘‘saveur un peu particulière’’

Issue d’une famille de sportifs, l’internationale de rugby à 7 Anne-Cécile Ciofani savoure son tout récent titre de Meilleure joueuse du monde. Une récompense individuelle dans un sport collectif qui n’est pas sans rappeler ses débuts sportifs. Car si la joueuse s’épanouit aujourd’hui sur le rectangle vert, ce n’a pas toujours été le cas. En effet, que l’on parle de ses parents ou de ses sœurs, toutes et tous ont eu plus souvent tendance à exceller dans l’athlétisme, le lancer de marteau pour être exact. Ce n’est qu’à 18 ans qu’elle se met au rugby. Âgée de bientôt 28 ans, la vice-championne du monde de rugby à 7 décrit un titre à la “saveur un peu particulière”. Elle complète sa pensée au micro du Journal du rugby de Canal + : “Ce titre est à l’image de ma saison. C’est toujours gratifiant de recevoir ce genre de récompenses, mais je ne peux pas m’empêcher de penser énormément au collectif. Les individualités sans le collectif ne brillent pas.”

