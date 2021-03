Rugby à 7. Le World Rugby Series débutera en France

Malgré la situation sanitaire, le circuit mondial de rugby à 7 reprendra en mai et à Marcoussis pour les filles, au Canada plus tard pour les garçons.

Enfin ! Après plus d'un an à poireauter, les septistes en savent un peu plus sur leur avenir. À l'impatience générale, World Rugby a en effet révélé ce mercredi matin le nouveau calendrier de la prochaine saison de rugby à 7. Même si les risques sanitaires nous poussent toujours à mettre du conditionnel en ce moment, le circuit international a été aménagé et réduit pour pouvoir se dérouler correctement dans le temps, malgré les évènements prévus ici et là dans les prochains mois. L'on pense notamment au TQO, qui doit nous conduire tout droit vers les JO de Tokyo, on l'espère...

Ainsi, la première manche du World Series masculin (probablement à Vancouver, Canada) devrait avoir lieu début octobre si tout va bien. Les filles, elles, débuteront la saison dès le week-end du 15 mai à Marcoussis, et donc disputer des étapes avant et après les JO prévus entre le 23 juillet et le 8 août. En tout, ce sont 5 tournois qui ont été validés pour les filles, quand les garçons en auront 6 si les étapes de Vancouver et Londres finissaient par être scellées. Bleues et Bleus se retrouveront au travers de dates communes lors des évènements prévus à Hong-Kong, Dubai et au Cap, fin 2021.