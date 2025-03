RUGBY. Harcèlement moral, maltraitance… Les accusations qui visent un ex-sélectionneur des Bleues

David Courteix, ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine de rugby à 7, est visé par une possible plainte pour harcèlement moral et maltraitance.

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France féminine de rugby à 7, David Courteix, est visé par une enquête du ministère des Sports après un signalement émanant d’une ex-joueuse sous ses ordres. L’affaire, révélée récemment, a déjà conduit la Fédération Française de Rugby (FFR) à prendre des mesures, tandis qu’une possible plainte pour harcèlement moral et maltraitance pourrait être déposée.

Un signalement qui fait trembler le rugby français

Présent aux commandes des Bleues du 7 féminin entre 2010 et 2024, David Courteix est l’un des architectes majeurs du développement du rugby à 7 tricolore. Sous sa direction, l’équipe a connu des succès marquants, avec en point d’orgue une médaille d’argent aux JO de Tokyo en 2021. Pourtant, aujourd’hui, son héritage est éclipsé par des accusations qui pèsent sur lui.

Selon le Midi Olympique, une joueuse ayant évolué plusieurs années sous ses ordres aurait déposé un signalement via une plateforme gouvernementale, mettant en avant des pratiques de "surentraînement" et de "retour prématuré de blessure". La FFR a immédiatement transmis le dossier au ministère des Sports, employeur officiel de Courteix. Résultat : ce dernier a été écarté de toute fonction auprès des sélections féminines, dans l’attente des conclusions de l’enquête.

Une enquête en cours, des auditions menées

Depuis cette alerte, plusieurs témoins ont déjà été entendus, notamment des membres de la FFR et des joueuses. La fédération a également mandaté un cabinet indépendant, AD Conseils, pour mener une enquête interne et clarifier les faits reprochés à Courteix.

De son côté, le ministère des Sports a engagé une procédure d’investigation. Cette double enquête pourrait aboutir à des sanctions administratives, voire judiciaires, si une plainte est déposée.

David Courteix, qui a rejoint le staff des U20 masculins après les JO de Paris, se dit "surpris et déçu" par ces accusations, mais n’a pas souhaité s’exprimer davantage.

Quel avenir pour Courteix ?

Le dossier en est encore à ses prémices, et rien ne permet aujourd’hui de conclure à une culpabilité. Toutefois, cette affaire s’inscrit dans une série de polémiques touchant le rugby français ces dernières années, où la gestion humaine et l’encadrement des joueuses et joueurs sont de plus en plus scrutés.

En attendant les conclusions des enquêtes en cours, cette affaire risque de secouer le rugby tricolore.