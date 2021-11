Equipe de France. Qui est Joachim Trouabal, le supersonique joueur de France 7 ?

Joachim Trouabal commence peu à peu à se faire un nom au sein du rugby à 7 français. Ultra rapide comme son père, Jean-Charles Trouabal, ancien athlète français.

Joachim Trouabal. Ce nom vous dit quelque chose ? Allez on vous laisse encore un peu de temps. Vous l'avez ? Joachim n'est autre que le fils de Jean-Charles Trouabal, ancien athlète français spécialisé dans le 100 mètres mais aussi 200 mètres. Un record personnel de la discipline phare à 10 secondes 19 s'il vous plaît et de multiples médailles lors des relais 4x100 dont une médaille d'argent aux mondiaux de Tokyo en 1991. Alors rien d'étonnant à voir son fils, joueur de rugby à sept, martyriser les défenses de par ses appuis et sa vitesse de pointe supersonique. Car il est bien question de Joachim dans cet article, qui s'est pris d'amour pour la balle ovale dans son enfance après avoir touché au foot ou tennis. Et ses performances lors du dernier Super Sevens ne sont pas passées inaperçues. Alors qui est ce nouveau phénomène du rugby à sept ?

N'essayez pas de chercher le nom de Joachim Trouabal parmi les différents effectifs de Top 14. Le jeune joueur d'à peine 21 ans est pleinement engagé dans la discipline septiste. Formé à Massy puis au Racing 92, c'est en 2019 qu'il se décide à se lancer définitivement dans le sept après y avoir touché dans ses plus jeunes années. Peu utilisé en espoirs au Racing à l'époque, c'est tout naturellement qu'il s'est tourné vers cette discipline comme il l'explique pour Midi Olympique : ''À 18 ans, je sortais d'une année où je n'avais pas beaucoup joué en espoir [...] Le club m'a tout de même proposé de me garder et de m'entraîner avec les pros. La proposition du 7 est venue au même moment. Et je me suis dit que c'était le meilleur moyen de me développer [...] En fait, j'ai toujours eu un objectif précis en tête : dans ma carrière, je voulais arriver à un moment où je suis à 100% de ce que je peux donner. En termes d'appuis, de vitesse, d'explosivité [...] Le 7 est un bon moyen d'y arriver avec de longues périodes de préparation.''

S'il n'est que peu sollicité depuis sa signature avec France 7, il a en revanche émerveillé le microcosme du rugby français lors de la finale du Super Sevens. Opposé à Monaco avec les Barbarians Français il a remporté le titre de champion de France. Mais surtout, il a déposé la légende à sept britannique Dan Norton d'un cad-deb suivi d'une accélération foudroyante. Juste hallucinant. Et tout ça à la Paris La Défense Arena, antre du Racing 92. Comme un symbole.

Plus rapide que son père ?

Alors vous l'aurez compris, Trouabal est un joueur ultra rapide avec une vitesse de pointe atteignant les 37,5km/h et doté de très gros appuis. Bref de sacrés capacités physiques. Ses récentes bonnes performances lui ont permis d'être sélectionné pour la 1ère étape à Dubai qui se déroule actuellement et qui a notamment vu Nelson Épée inscrire un essai d'anthologie. En tout cas, Joachim Trouabal estime être dans une forme étincelante et compte bien s'y appuyer pour briller avec le maillot tricolore. Toujours pour le bihebdomadaire, il poursuit : ''J'arrive au meilleur niveau personnellement. J'ai envie d'enchaîner les tournois, de m'améliorer, de multiplier les bonnes performances. Il y a des petits objectifs perso : je veux marquer à chaque match si c'est possible. À titre collectif, je veux vraiment gagner un ou plusieurs tournois. On en a parlé entre nous, il faudrait arriver à Paris en 2024 avec un vrai statut.''

Car l'on y vient, à ces fameux Jeux Olympiques 2024. Ce serait un sacré clin d'œil du destin pour Joachim d'y participer, après son père, plus de 30 ans auparavant en 1988 à Séoul et en 1992 à Barcelone. Car s'il poursuit sur cette dynamique, le joueur symbole de cette jeune génération, peut aspirer à devenir l'une des figures de proue de l'effectif tricolore. Avant pourquoi pas de basculer de nouveau sur le 15 un jour ? Mais cela est une autre histoire. En attendant, Joachim Trouabal continuera de donner des cauchemars aux défenses adverses : ''Depuis que j'ai douze ans, je cours plus vite que mon père''. Quelque chose nous dit, qu'on n'a pas fini d'en entendre parler.