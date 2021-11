VIDEO. Equipe de France à 7. Les appuis inouïs et la vitesse folle de Nelson Epée ont mystifié les Fidji

Le jeune ailier du Stade Toulousain Nelson Epée a été très en vue avec l'équipe de France de rugby à 7 ce vendredi à Dubaï face aux Fidji.

VIDEO. Le Toulousain Nelson Epée casse les chevilles des Parisiens avec ses appuis de feuEn vue avec les moins de 20 ans puis le Stade Toulousain, Nelson Épée a fait le choix du rugby à 7 en ce début de saison. Et ce n'est pas France 7 qui va s'en plaindre. Engagée cette semaine dans le tournoi de Dubaï, les Bleus affrontaient les Fidji, double champions olympiques. Pour cette première sortie de la saison sur le circuit mondial, les Bleus n'ont pas fait de la figuration avec un essai dès la 2e minute par Jordan Sepho. La réponse a été immédiate et sans appel avec quatre réalisations de la part des Îliens dans leur style iconique fait de soutien et de passe après-contact.

Malgré tout, les Tricolores n'ont pas abdiqué et un joueur s'est particulièrement illustré : Nelson Épée. Le Toulousain a inscrit un doublé en fin de match et ainsi réduit l'écart (24-17). Lors de sa deuxième réalisation, on l'a vu poser une accélération démentielle pour aller Terre promise. De quoi faire pâlir Carlin Isles. Face aux retours de deux défenseurs, il a eu la lucidité de ralentir pour mystifier deux Fidjiens avec un changement d'appuis destructeurs. Ça promet !