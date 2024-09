TOP 14. Karim Ghezal écarté du vestiaire parisien après un début de saison cauchemardesque

Karim Ghezal, l'entraîneur en chef du Stade Français, a été démis de ses fonctions par la direction parisienne après un début de saison compliquée. Ce n'est pas la seule raison de son départ.

Des résultats insuffisants, mais pas que

Dauphin du Top 14 la saison dernière, le Stade Français s'était incliné d'un petit point face à l'UBB en demi-finale, et avait réalisé une saison plus qu'aboutie en ne terminant qu'à une unité de Toulouse.

Néanmoins, cette année, le visage des soldats roses est à peine reconnaissable et ces derniers pataugent dans les bas-fonds du classement, à la treizième place, à égalité avec le promu vannetais.

Sur les quatre dernières rencontres, les Parisiens n'ont gagné qu'une seule d'entre elles, face à Vannes, à domicile, de seulement trois unités (34-31). Loin d'être serein, les coéquipiers de Briatte ont subi leur troisième revers face à Pau, 30 à 16.

De ce fait, le staff de Paris a donc été remis en question, et la légitimité de Karim Ghezal avec. Nous apprenons ce lundi matin, par l'intermédiaire de Gauthier Baudin, que ce dernier a été démis de ses fonctions par sa direction. C'est Laurent Labit qui l'a annoncé via une réunion à ses joueurs dans la matinée.

Toutefois, les raisons de son remerciement ne sont pas exclusivement liées aux résultats sportifs. En effet, des tensions avaient éclaté au milieu de la saison dernière entre Ghezal et des joueurs, qui s'étaient alors plains à Labit du comportement de ce dernier. Il lui avait été reproché son management jugé trop musclé par certains.

Ainsi, après l'élimination de Paris en demi-finale, la direction de la capitale avait décidé d'enlever plusieurs responsabilités au technicien, telles que la composition de l'équipe, qui avait été remis à Laurent Labit. L'ancien du Racing 92 s'était aussi rapproché de la pelouse et avait mis son nez dans le système offensif de Paris, qui était le pire (statistiquement) du Top 14.

Entre les deux hommes s'était alors installé une mauvaise relation et les tensions étaient de plus en plus présentes. Désormais, Labit devra faire sans son acolyte qui était arrivé en même temps que lui après un passage avec le XV de France.

Le club de la capitale a publié un communiqué de presse, sans pour autant parler des raisons de son départ : "À la suite d’une décision de la Direction Sportive, il a été décidé de procéder à une réorganisation du staff sportif. D’un commun accord, la collaboration entre le Stade Français Paris et M. Karim Ghezal a pris fin. Le Stade Français Paris remercie Karim Ghezal pour le travail effectué et l’accession aux demi-finales la saison dernière."

Cependant, que vont devenir Morgan Parra et Dato Zirakashvili, chargé de l'attaque parisienne et de la mêlée, qui avaient une forte relation avec Ghezal ? Même interrogation pour le directeur de la performance, Ange Costella, qui était venu exprès de Perpignan. À l'inverse, Paul Gustard n'avait pas de bonnes relations avec l'ancien entraîneur en chef, ce qui pourrait pousser l'Anglais à avoir plus de responsabilités à l'avenir.

