TOP 14. Jelonch au top, Penaud glacé : Les notes du week-end des Bleus

13 courses ballon en main et ses 4 plaquages cassés en 48 minutes seulement. Sur le plan défensif, il n’a évidemment pas laissé sa part aux chiens non plus, en réalisant un 7/8 au plaquage et en étant rude à l’impact. Du Jelonch dans le texte.

Entré dans un match âpre et fermé à cause des conditions climatiques, Uini Atonio, lui, a fait valoir son gabarit et son expérience. C’est d’ailleurs lui qui récupère la pénalité de la gagne en dominant son vis à vis en mêlée à la 78ème. Convertie par le jeune Hugo Reus . Une entrée gagnante.

Chose rare : Damian Penaud était sur le banc face à Pau, pour ses débuts sous le maillot de l’UBB. Une situation qui ne lui était plus arrivée depuis 1 an et demi. Et pour cause, chose encore plus rare, c’est lui qui avait demandé à y être placé à Yannick Bru, le temps de mieux assimiler le plan de jeu bordelais. Bon en vrai Damian, nous l’a fais pas à nous, t’avais juste regardé la météo qui était prévue à Pau et tu t’es pas tracassé, t’as préféré te foutre sur le banc, blotti dans une parka bien chaude de Bordeaux pendant 50 minutes. En bon ailier que nous sommes l’a déjà fait 10 fois avant toi, ce coup.