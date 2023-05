TOP 14. ''Je suis trop compétiteur pour accepter cela'', Urdapilleta explique son départ de Castres

Actuel ouvreur de Castres, Benjamín Urdapilleta rejoindra Clermont la saison prochaine. Un départ crève-cœur pour l'Argentin, que ce dernier a expliqué dans les colonnes du Midi Olympique.

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. A 37 ans, que peut apporter Benjamin Urdapilleta à Clermont ?Numéro 10 emblématique du Castres Olympique depuis 2015, Benjamín Urdapilleta a tout connu dans le Tarn : un Brennus, des exploits en phases finales, mais aussi des saisons plus compliquées... En bref, le natif de Buenos Aires est une véritable légende de Castres. Mais voilà, après 8 saisons de bons et loyaux services, l'ancien joueur d'Oyonnax va quitter son club de cœur en juin prochain, pour rejoindre une autre écurie du Top 14 : Clermont. Là-bas, il y retrouvera notamment plusieurs compatriotes (Kremer, Delguy), mais surtout son ancien entraîneur, Christophe Urios. Un choix compliqué à faire, qu'Urdapilleta a décidé d'expliquer, dans les colonnes du Midi Olympique. Dans cette interview, le joueur de 37 ans nous informe qu'il a un temps voulu s'arrêter à l'issue de cette saison, avant de changer d'avis : ''C’est vrai que je suis très attaché à ce club et pour tout dire mon souhait premier était de rester ici (...) L’année dernière quand j’ai signé un an pour jouer la saison en cours, j’ai parlé avec le président Revol et je lui ai expliqué ce qui était alors mon intention : jouer cette saison, espérer participer à la Coupe du monde et arrêter ma carrière là-dessus. Lui, je pense qu’il est resté là-dessus''.

RUGBY. CASTRES. A Bayonne, Urdapilleta s'inscrit encore un peu plus dans l'histoire du Top 14''Bon, au club, des joueurs à l’intendant, tout le monde était au courant que j’avais changé d’avis et que finalement j’étais prêt à rempiler. Au fil de la conversation, il m’a proposé de rester dans un rôle d’encadrant des autres numéros 10 de l’effectif. Je n’étais plus la priorité au poste (...) Je suis trop compétiteur pour accepter cela. La proposition de Clermont était bien différente''. Une offre plus intéressante d'un point de vue sportif, proposée par Christophe Urios lui-même. En quête d'un ouvreur (mais surtout d'un buteur), l'actuel entraîneur de l'ASM a donc directement pensé à l'Argentin de 37 ans pour l'année prochaine. De quoi plaire à Urdapilleta, qui a donc accepté de rejoindre l'Auvergne, et ce malgré plusieurs propositions : ''Le fait que Christophe Urios soit à Clermont m’a bien sûr aidé à prendre ma décision. J’avais aussi d’autres propositions, mais je voulais finir mon histoire avec le rugby français de la meilleure des manières possibles (...) Si le coach n’avait pas été Christophe Urios, je ne sais pas si j’aurais signé là-bas mais honnêtement, c’est « la classe » quand à 37 ans un grand club comme Clermont vous appelle''. Pour finir, l'ouvreur déclare ne pas en vouloir aux dirigeants du CO, qu'il continuera à porter dans son cœur : ''Je pense que tout cela est né d’un malentendu entre les deux parties. Je ne peux pas en vouloir à ce club''.

Malgré une 11ème place décevante en Top 14, Castres aura certainement à cœur d'offrir un départ digne de ce nom, à un joueur qui a tant apporté au club ces dernières saisons. Une juste récompense, pour celui qui a disputé 177 matchs sous les couleurs du CO, et inscrit 1781 points...