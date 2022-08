TOP 14. ''Je suis surpris que Montpellier ne soit jamais cité parmi les favoris'', avoue Pierre Mignoni

Cette semaine, Pierre Mignoni s'est livré au Midi Olympique concernant les pronostics des managers du Top 14, qui voient largement le Stade Toulousain champion.

Comme chaque année, les managers des différents clubs de Top 14 se livrent à quelques pronostics concernant la saison à venir. Et comme lors de la dernière édition, c'est le Stade Toulousain d'Ugo Mola qui a été comme le principal favori, puisque la moitié des entraîneurs voient Toulouse champion. Derrière le club de la Ville Rose, Toulon fut l'équipe la plus citée, avec 2 votes. Interrogé à ce sujet dans les colonnes du Midi Olympique, le nouvel entraîneur du RCT, Pierre Mignoni, est d'ailleurs revenu sur ce fameux vote : "Très honnêtement, c'est assez anecdotique. Nous avons, avec Franck, suffisamment d'expérience pour savoir qu'il ne faut pas trop accorder de valeur à ce genre de sondage (...) C'est un privilège de voir que Toulon est reconnu, mais nous sommes un club où il y a beaucoup de choses à faire".

TOP 14. Le Stade Toulousain, toujours ultra favori selon les entraîneursConcernant ce sondage, l'ancien entraîneur du LOU a néanmoins avoué être surpris par certains résultats. En effet, celui-ci ne comprend pas que des équipes comme le Stade Rochelais (champion d'Europe en titre) ou encore Montpellier (champion de France en titre) n'aient pas plus été citées par ses compères : "Je suis un peu surpris que Montpellier ne soit jamais cité parmi les favoris pour le titre de champion de France. Cette équipe a réalisé un très beau parcours en phase finale et n'a pas volé son titre". Néanmoins, Pierre Mignoni comprend que Toulouse soit apparu comme le grand favori de cette saison, au vu de la constance dont le club fait preuve depuis trois saisons maintenant : "J'ai toujours été admiratif du travail réalisé au sein de ce club. Je discute souvent avec Ugo Mola et je trouve très intéressant de voir comment ce club a évolué (...) Honnêtement, c'est aujourd'hui assez impressionnant, il est donc logique que le Stade Toulousain soit aujourd'hui le grand favori du Top 14".

Ce sondage, bien qu'intéressant pour connaître la tendance actuelle, reste tout de même assez anecdotique. Comme chaque année, il y aura des surprises, et un (ou plusieurs) favori passera sans aucun doute à la trappe, la faute à un championnat de plus en plus serré...