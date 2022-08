TOP 14. Le Stade Toulousain, toujours ultra favori selon les entraîneurs

Comme chaque année, le Midi Olympique a demandé aux entraîneurs du Top 14 quel était le favori pour cette saison. Et sans surprise, c'est encore le Stade Toulousain qui fait le plus peur.

Après une saison sans titre, le Stade Toulousain revient plus revanchard que jamais cette année : en témoignent son recrutement XXL (Retière, Jaminet, Capuozzo, Barassi etc...), mais aussi sa préparation sérieuse et soignée, qui s'est clôturée par une victoire méritée sur la pelouse du RCT (21-31). De ce fait, le Stade Toulousain apparaît pour beaucoup comme l'un des favoris au Bouclier de Brennus, qu'il avait dû céder au mois de mai dernier après une défaite en demi-finale face à Castres. Une impression que partage d'ailleurs la plupart des entraîneurs de Top 14. En effet, et comme chaque année, le Midi Olympique a demandé à ces derniers de donner leur pronostic pour la saison à venir. Et malgré le titre de champion d'Europe de La Rochelle, ou encore le Brennus glané par le MHR face à Castres, c'est le Stade Toulousain qui est largement ressorti comme le favori de cette édition 2022-2023.

Si Toulouse a fait l'unanimité pour ce qui est du vainqueur du Top 14, les entraîneurs n'ont en revanche pas oublié de citer d'autres grosses écuries à suivre cette saison. Si le Stade Rochelais est considéré comme le principal adversaire de Toulouse, certains votants voient en Toulon l'une des équipes à suivre cette année. Un choix certainement motivé par le très bon recrutement réalisé par le RCT, mais également par la fin de saison dernière incroyable des hommes d'Azéma, qui sont passés tout proches d'une qualification en phases finales. En revanche, les deux finalistes de la dernière édition, Montpellier et Castres, ont été très peu sollicités par les différents votants. Un choix plutôt surprenant, surtout concernant le CO qui, selon la quasi-totalité des entraîneurs, ne se qualifiera même pas pour les phases finales. Enfin, selon les votants, le maintien devrait se jouer entre le promu Bayonne, et l'USAP, qui a réussi à se maintenir en battant Mont-de-Marsan lors du barrage d'accession en juin dernier.

