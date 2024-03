TOP 14. All-in ou Prudence face à Oyonnax ? La Rochelle prépare le terrain pour un affrontement épique en Champions Cup

Une semaine avant la Champions Cup et le déplacement aux Stormers en Afrique du Sud, la Rochelle reçoit Oyonnax en Top 14. Mais avec quelle équipe ?

Après la courte défaite (13-12) sur le terrain de l’Aviron Bayonnais, la Rochelle doit impérativement s’imposer à domicile face à Oyonnax, la lanterne rouge de notre championnat.

Les coéquipiers de Uini Atonio sont 6e au classement, avec seulement un petit point d’avance sur Castres et la Section Paloise. Dans un Top 14 toujours plus serré, les Maritimes ne peuvent se permettre d’enchaîner deux défaites d’affilée.

Ronan O’Gara et son staff ont pourtant des choix importants à faire en vue de cette composition d’équipe. Car les doubles champions d’Europe en titre doivent réaliser un déplacement périlleux en Afrique du Sud le week-end d’après, pour disputer les 8e de finale de Champions Cup sur la pelouse des Stormers.

Après avoir décidé d’aligner une équipe très proche de leur équipe type lors de la défaite à Bayonne (avec Grégory Alldritt, Paul Boudehent, Dillyn Leads ou encore Brice Dulin). Plusieurs possibilités s’offrent donc à la Rochelle.

Le dilemme de la stabilité

Le club du président Vincent Merling peut jouer la carte de la continuité en voulant conserver ses cadres, pour ne pas baisser de rythme et garder le maximum d’automatismes avant les phases finales de Champions Cup.

Un choix qui semble être le plus logique pour ne pas trop affecter la forme et le moral des joueurs indispensables aux Rochelais. Une coupure d’une semaine sans match pourrait avoir une trop grande influence sur le match crucial contre les Stormers.

Cette décision comporte cependant un risque, la blessure. Il est certain que de mettre au repos les internationaux et les titulaires les plus réguliers face à Oyonnax limiterait le danger de perdre un cadre. Même si l’on sait qu’une blessure peut même arriver à l’entraînement.

L’effectif du dernier finaliste de Top 14 est impressionnant, c’est pour cela que l’ancien ouvreur Irlandais Ronan O’Gara pourrait faire un mix entre les deux solutions pour sa composition de ce week-end.

La Rochelle pourrait donc entamer la rencontre avec une équipe proche du XV qui sera titulaire lors du match contre les Stormers. Et si les Maritimes prennent rapidement l’avantage au score, faire tourner l’effectif à la mi-temps en faisant rentrer des joueurs moins utilisés.

Un scénario probable, d’autant plus qu’Oyonnax a gagné un seul match à l’extérieur cette saison à Montpellier. Tandis qu’au contraire, la Rochelle a perdu une seule fois sur ses terres contre Castres.