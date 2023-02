TOP 14. Imbroglio entre Clermont et Castres, qui connaissait cette règle franchement ?

Le week-end dernier, lors de la rencontre de Top 14 entre Clermont et Castres, nous avons appris une règle méconnue du rugby. Enfin, c'est ce que nous pensions...

Classement Top 14. Une pluie de victoires à l'extérieur lors de la 17ème journée !Samedi dernier, pour la première de Christophe Urios au Michelin, l'ASM s'est imposée avec le bonus offensif face au Castres Olympique. Une victoire qui fait du bien au moral pour les Auvergnats, avant d'affronter dans un peu plus de 10 jours l'UBB. Mais au-delà de ce succès probant (et du triplé de Yato), ce que l'on retient de cette rencontre entre Clermont et le CO, c'est surtout l'imbroglio qui a eu lieu en fin de match. En effet, et alors que le jeune demi de mêlée remplaçant Baptiste Jauneau s'apprêtait à rerentrer après avoir passé avec succès le protocole commotion, celui-ci a été empêché de réintégrer la rencontre. Une situation qui, si elle a agacé l'entraîneur de l'ASM sur le coup, a ensuite été expliquée après la rencontre. Selon Urios, Jauneau ne pouvait pas revenir sur la pelouse car ayant moins de 20 ans (19 ans et 3 mois), ce dernier ne pouvait pas espérer rerentrer après une suspicion de commotion. C'est en tout cas ce qui a été dit à Christophe Urios sur le coup. Problème, cette règle n'existe pas...

VIDÉO. ASM Clermont. SENSATIONNEL ! Après plus d'un an loin du Top 14, Yato colle un triplé à CastresEn effet, selon le livret médical de la LNR, seuls les joueurs âgés de moins de 19 ans ne sont pas autorisés à revenir sur la pelouse après une suspicion de commotion. De plus, toujours selon cette même source, pas besoin de passer par la case "protocole commotion". De ce fait, ayant plus de 19 ans, le demi de mêlée de Clermont Baptiste Jauneau aurait pu réintégrer la rencontre avec son équipe. Une erreur qui n'aura en revanche aucune incidence sur l'issue du match.

