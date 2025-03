TOP 14. Ils menaient 29-3... comment expliquer l'effondrement du Stade Français ?

Le Stade Français pensait avoir plié l’affaire après 43 minutes parfaites à Montpellier… Mais le MHR en a décidé autrement. Retour sur une mi-temps cauchemardesque pour les Soldats Roses.

Mené 29 à 3 à la 43e minute, Montpellier a réussi l’un des plus gros retournements de situation de la saison en renversant le Stade Français 38 à 32. Une remontée hallucinante qui interroge autant qu’elle inquiète côté parisien.

Car tout avait pourtant parfaitement commencé pour les Soldats Roses. Une première mi-temps maîtrisée, une conquête en place, des contres parfaitement sentis, et une avance confortable de 22-3 à la pause. Mieux encore, le début de la seconde période prolonge l’embellie : Ward marque, Carbonel transforme, le tableau d’affichage grimpe à 29-3. À cet instant, on imagine les Parisiens sereins, proches d’un succès bonifié à l’extérieur, quasi inespéré dans leur course au maintien.

Mais à partir de là, tout s’effondre

Dès l’heure de jeu, le MHR entame un nouveau match. Le banc héraultais fait voler le rythme en éclats. Christopher Tolofua et Cobus Reinach dynamitent la rencontre. Bouthier, replacé en 10, change la donne.

L’entrée des finisseurs redonne de l’élan aux titulaires, et la machine s’emballe. Montpellier enchaîne les séquences, remonte au score et, dans un GGL Stadium en fusion, marque à la sirène l’essai de la victoire. Sans que le Stade Français ne sache réellement ce qui vient de se passer.

« C’est la pire deuxième période que j’ai vue de la part d’une équipe que j’entraîne », lâchera Paul Gustard dans les colonnes du Midi Olympique. Un constat sévère, mais lucide : absence d’énergie, d’impact, de discipline, perte de la conquête, et surtout, aucun moyen de casser la dynamique montpelliéraine.

Et comme souvent quand tout s’effondre, l’arbitrage devient un sujet. Sur l’essai de la gagne, Gustard pointe du doigt un possible déblayage illicite et un grattage ignoré. Mais même si la vidéo avait basculé en leur faveur, difficile de ne pas regarder la vérité en face : Paris n’a plus existé après la 50e minute.

Je n’ai pas les mots… le scénario du match est horrible. Je suis dégoûté. On ne va pas se cacher derrière l’arbitre mais encore une fois je ne comprend rien à certaines décisions. C’est l’enfer cette saison . Résultat on ne ramène même pas un point — Stade Français Actu (@Sf_actu) March 29, 2025

Avec cette défaite, le Stade Français glisse à la 11e place du classement. Quatre petits points le séparent de la zone rouge, et dans trois semaines, c’est Toulouse qui se présentera à Jean-Bouin. L’euphorie d’un début de match réussi a laissé place à une inquiétude grandissante. Et une question : ce naufrage sera-t-il le tournant d’une saison en perdition ?