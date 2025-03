TOP 14. Patrice Collazo sauve le Racing 92, mais le vrai projet commence en 2027

Arrivé en pompier pour relancer le Racing, Collazo pourrait bien rester plus longtemps que prévu. Mais dans les coulisses, le nom de Gonzalo Quesada revient avec insistance pour prendre la suite en 2027.

Et si le Racing 92 trouvait enfin un peu de stabilité dans son staff ? Après des mois agités, une saison compliquée et un changement de présidence, les Franciliens semblent prêts à miser sur un homme : Patrice Collazo. Arrivé en cours de saison pour remplacer Stuart Lancaster, l’ancien pilier a redonné un peu de cohésion et de caractère à un groupe en perte de repères. Deux victoires à l’extérieur (La Rochelle, Clermont), une renaissance à domicile contre l’UBB, et surtout une adhésion des joueurs à son management : les voyants repassent doucement au vert.

Vers une prolongation jusqu’en 2027 ?

Selon le Midi Olympique, une prolongation de contrat serait à l’étude. Collazo, qui n’était à la base qu’un intérimaire, pourrait rempiler pour deux saisons supplémentaires. Une option logique au vu des résultats récents, et d’un vestiaire qui semble avoir trouvé en lui un meneur plus direct, plus rugueux peut-être, mais surtout plus clair. Jacky Lorenzetti l’apprécie, et son successeur à la présidence, Arnaud Tourtoulou, ne cache pas sa satisfaction.

Mais dans ce dossier, il y a un “mais”, et il s’appelle Gonzalo Quesada.

Quesada ciblé pour l’après-Mondial

Selon Actu Rugby, l’actuel sélectionneur de l’Italie est dans le viseur du Racing 92 pour 2027, une fois la Coupe du monde terminée. L’ancien ouvreur argentin connaît bien la maison : il y a officié entre 2011 et 2013 avant de rejoindre le Stade Français. Ses relations personnelles avec Arnaud Tourtoulou plaident en sa faveur, et l’idée de préparer son retour flotte depuis plusieurs mois dans l’esprit des dirigeants.

Quesada serait ainsi vu comme le successeur naturel de Collazo, sur un cycle plus long. L’ex-manager du Stade Français a redonné une vraie dynamique à la Nazionale, et son profil de technicien séduit en interne. Mais son contrat avec la fédération italienne bloque l’opération à court terme.

Labit, Cheika, Ghezal : des pistes refermées

Entre-temps, le Racing a bien étudié d’autres pistes : Karim Ghezal, Laurent Labit, Michael Cheika… Tous ont été approchés, voire rencontrés, selon le Midi Olympique. Mais aucun n’a fait l’unanimité. Cheika notamment est retourné dans le viseur de l’Australie, tandis que Ghezal s’éclate à Lyon et que Labit a quitté le Stade Français pour Bayonne.

Le terrain, lui, a tranché : Collazo a marqué des points, et le club pourrait bien continuer avec lui pour assurer la transition vers Quesada. Un double pari, entre efficacité immédiate et vision à long terme. Le Racing tente de bâtir sur des fondations enfin stabilisées. Reste à savoir si les résultats suivront.