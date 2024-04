TOP 14. ''Il y a une espèce d’odeur de sang qui tourne autour de ce match'' Clermont attend de pied ferme Paris

Avec l'ASM depuis le début de saison, nous pouvons nous attendre au meilleur, comme au pire. En mauvaise posture en Top 14, Clermont prend à cœur la réception du Stade Français.

Marcos Kremer prêt pour la guerre

Meilleur plaqueur de la dernière Coupe du monde, joueur craint sur toutes les pelouses du monde et guerrier au bord de la règle, Marcos Kremer a coché le rendez-vous face à Paris. L'année dernière, l'Argentin portait les couleurs de Paris, où il est arrivé en 2020 et a joué 48 rencontres.

Cette fois, il sera dans le camp adverse, non sans une envie particulière de gagner le match. Celui qui a porté à 64 reprises le maillot des Pumas s'est exprimé dans les colonnes de Rugbyrama sur la venue de son ancienne équipe : "On va jouer contre la meilleure équipe du Top 14, mais nous nous sommes très bien préparés à cette rencontre. On a besoin de se retrouver comme une équipe, et comme des amis."

"Mais on est tranquille, le Stade français est premier, par contre tout est possible dans ce championnat. On est conscient de notre classement. Et si on perd, on sera à une place un peu catastrophique" explique-t-il avec un calme qui contraste son agressivité sur le terrain.

Motivé et prêt à livrer une belle bataille, Kremer ne cache pas sa joie et son excitation : "Jouer le Stade français est spécial pour moi ! C’est le club qui m’a permis d’arriver en Europe, je ne suis pas surpris de leur saison, je suis content pour eux, mais j’avais à cœur de jouer avec Clermont contre eux ce samedi !"

PARIS SPORTIF. DES VICTOIRES EN PAGAILLE À L'EXTÉRIEUR ? CASTRES ET PERPIGNAN BIEN POSITIONNÉS



Urios tempère, à moitié !

Actuellement onzièmes du Top 14 et à seulement quatre unités du MHR qui est treizième, les hommes de Christophe Urios furent un temps positionnés dans les six premières équipes qualifiées. Au match aller, ces derniers avaient d'ailleurs réalisé une belle performance, mais mal payé à la fin et les deux clubs s'étaient quitté sur le score de 14 partout.

Le manager auvergnat revient sur cette rencontre : "On était dans une dimension où on ne voulait rien céder, et on aurait dû gagner le match à Paris. Mais à cause d’un moment d’égarement, on avait fait match nul, donc on sera prêts demain, je suis confiant."

Ce dernier revient sur la situation du club, qui ne répond pas aux espérances du début de saison : "Je ne me mens pas, ni à personne sur le classement. On n’est pas très bien en bas, ni en haut, on est un peu au milieu, mais ce qui est important pour moi est de préparer au mieux l’équipe. C’est ce qui m’excite, nous sommes dans un moment de vérité !"

Enfin, avec son franc-parler habituel et sa hargne communicatrice, Urios s'exprime sur la rencontre face au Stade Français, qui s'annonce des plus intéressantes à suivre : "Je sens le groupe mobilisé, il y a une espèce d’odeur de sang qui tourne autour de ce match, mais quand on aime la compétition, c’est chouette ! Ce n’est pas un match à la vie à la mort, c’est un moment de vérité. Quand je lis que Clermont est un empire en péril, qu'il n'y a pas de leaders, etc. C'est un match idéal pour montrer qui nous sommes ! On nous crache dessus, on ne nous respecte pas, on ne fait pas peur, donc on devra montrer ce qu’on sait faire demain..."