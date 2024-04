PARIS SPORTIF. DES VICTOIRES EN PAGAILLE À L'EXTÉRIEUR ? CASTRES ET PERPIGNAN BIEN POSITIONNÉS

Découvrez nos pronostics choc pour la 22e journée: duels serrés, revanches attendues et paris audacieux. Qui dominera ? Suspense et adrénaline garantis !

TOULOUSE vs RACING

C'est la première rencontre de cette 22ᵉ journée, mais certainement l'affiche la plus alléchante ! Toulouse et le Racing 92 se retrouve une fois de plus dans la ville rose, cette fois pour le compte du championnat de France. Ces deux équipes s'étaient affrontées en Coupe d'Europe, et les Toulousains avaient survolé les débats, 31-7.

Cette fois, le capitaine des ciel et blanc a prévenu son monde, ses coéquipiers et lui-même se déplace avec la ferme intention de remporter la partie. Ces derniers devraient alors voyager avec l'équipe type, tandis que Toulouse va réintégrer des cadres au XV de départ, mais préservera sûrement quelques joueurs avant la demi-finale européenne face aux Harlequins.

Lors des trois derniers déplacements, le Racing 92 s'est imposé deux fois, contre Castres et à Oyonnax, cette fois-ci, la marche pourrait être un peu haute, mais qui sait, en 2022, Toulouse s'était incliné à domicile 15-20.

La cote à suivre : si vous êtes joueurs, la cote pour un succès du Racing 92 avec 11,5 points d'avance est à 2.

Montpellier vs Perpignan

Ce "derby" du sud de la France s'annonce des plus chauds entre le MHR et l'USAP. Ces deux équipes sont sur une dynamique complètement différente, et avant la rencontre, tout oppose les deux camps. Pour les locaux, c'est la spirale négative avec quatre défaites en autant de rencontres, dont deux à domicile.

En face, Perpignan est sur une série de quatre succès consécutifs, et plus de 90 points inscrits en deux matchs. Les Catalans attendent près de 4 000 supporters pour donner de la voix, et joueront donc sans complexe ni pression, avec juste l'envie de réaliser une belle performance. A contrario, Montpellier devrait avoir la peur au ventre avant le coup d'envoi, car en cas de défaite, la treizième place et l'acces-match serait de plus en plus envisageable.

La cote à suivre : si vous êtes joueurs, la cote pour un succès de l'USAPà l'extérieur est à 3,45.

Oyonnax vs Castres

Bien qu'Oyonnax soit un promu valeureux, qui a longtemps mis à rude épreuve les cadors du championnat, depuis quelques journées, c'est la lanterne rouge. Leur destin semble scellé pour un retour dans la seconde division, ces derniers n'ont plus gagné le 29 décembre 2023 et la 11ᵉ journées face à Pau.

Contre Castres, la tâche s'annonce plus que compliqué, d'autant plus que les Tarnais viennent chercher un résultat dans l'Ain. Le CO est en embuscade à la neuvième place, à seulement trois unités du dernier qualifié. Une victoire à l'extérieur pourrait alors les relancer dans la course au Top 6.

La cote à suivre : si vous êtes joueurs, la cote pour un succès castrais de plus de 6 points est à 2.

