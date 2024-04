RUGBY. Toulouse s'en sort, Perpignan triomphe et Clermont respire, nos pronostics pour le Top 14

La 22ᵉ journée de Top 14 laisse place à des affiches alléchantes, et de véritables matchs de la peur pour certaines équipes. Voici les pronostics de la rédaction.

Toulouse s'en sort face au Racing 92

Remake du huitième de finale de Champions Cup entre Toulouse et le Racing 92 au stade Ernest-Wallon. Néanmoins, avec la demi-finale européenne en vue, les Toulousains n'auront probablement pas l'équipe type. Quant à eux, les coéquipiers de Nolann Le Garrec viennent dans la ville rose pour réaliser un coup, parole du capitaine !

Cet affrontement à des allures de revanche, mais nous ne voyons pas Toulouse perdre à domicile, surtout avant un rendez-vous important en Champions Cup. Nous pensons que les locaux vont s'imposer, mais nous attendons une résistante particulière du Racing 92. Victoire de Toulouse, bonus défensif des visiteurs.

Oyonnax sombre contre le CO

Lanterne rouge du Top 14, Oyonnax n'a plus gagné le 29 décembre 2023 en Top 14, soit plus de 10 journées. Les coéquipiers de Miotti seront en Pro D2 la saison prochaine, et sont sur une série de quatre défaites de suite à la maison.

En face, le CO est en embuscade pour intégrer le Top 6, à seulement trois unités du dernier qualifié. Les hommes de Jérémy Davidson n'ont plus le droit à l'erreur, et ont miraculeusement gagné le week-end dernier face à La Rochelle. Cette fois, nous attendons des Tarnais qu'ils attaquent le match par le bon bout, et nous pronostiquons une victoire de ces derniers sans bonus offensif.

Perpignan triomphe à Montpellier

Que ce "derby" s'annonce bouillant entre l'USAP et le MHR. Si les supporters Catalans sont attendus en nombre, l'électricité entre les joueurs devrait aussi être au rendez-vous. Perpignan, qui jouait le maintien jusqu'alors, est en passe de se qualifier ! Les hommes de Franck Azéma sont sur une série de quatre victoires de suite en Top 14, quand Montpellier a perdu ses quatre dernières rencontres.

Les Cistes ont perdu leurs deux derniers matchs à domicile, et dans un chaudron bouillant, nous ne pensons et en manque de confiance, nous croyons en l'exploit de Perpignan. Cette équipe est décomplexée, sans pression de résultat alors que le MHR a tout à perdre. De ce fait, nous imaginons que la fougue des coéquipiers d'Écochard va les porter jusqu'à la victoire, pour une fin de saison palpitante. Bonus défensif pour le MHR.

Le LOU gagne enfin

Malmené face à Perpignan, et en mauvaise posture au classement général, le LOU n'a pas le droit à l'erreur face à Pau ce week-end. Toutefois, les coéquipiers de Léo Berdeu restent plutôt sereins à domicile, et figurent dans les six premières équipes les plus performantes.

Bien que Pau se déplace bien, nous penons que la marche sera trop haute face à des Lyonnais concentrés de A à Z. Nous partons sur une victoire du LOU, et nous nous attendons à une grosse performance des avants. Aucun bonus de chaque côté.

Jean-Dauger reste inviolé

Le stade Jean-Dauger est certainement la forteresse la plus impénétrable du Top 14 depuis deux saisons. Si les hommes de Grégory Patat semblent fâchés avec Anoeta, à Bayonne, aucune défaite à l'horizon en Top 14 cette saison.

Le week-end dernier, sur la pelouse de Paris, les joueurs de l'Aviron se sont fait coiffer à la dernière action, après un match rondement mené. Cette fois, les locaux auront à cœur de contrer les plans de l'UBB, en quête d'une troisième place au classement. Nous partons sur une victoire bonifiée des Bayonnais !

Clermont se sauve de justesse

À seulement quatre points du MHR qui est treizième, l'ASM est dans de beaux draps. Largement défaits sur la pelouse de Chaban-Delmas, les Auvergnats reçoivent les leaders en la présence des soldats roses. Ces derniers sont également les meilleurs à l'extérieur cette saison.

Néanmoins, les retours de Fritz Lee, puis de George Moala devraient permettre aux Jaunards de remettre un pied devant l'autre, et de retrouver de la sérénité avant une demi-finale de Challenge Cup face aux Sharks. Nous pensons que l'ASM a les ressources pour remporter ce match, mais en laissant un bonus défensif à Paris.

La Rochelle bat largement Toulon

Éliminé en Champions Cup par le Leinster, La Rochelle n'a désormais plus que le Top 14 à jouer. Actuellement sixièmes et dernier qualifiés, les Maritimes devraient passer la vitesse supérieure pour grimper au classement et assurer la qualification.

Face à des Toulonnais fragiles à l'extérieur, nous partons sur un large succès des locaux, d'autant plus que Ronan O'Gara devrait mettre l'équipe type. Victoire bonifiée des finalistes du Top 14.

